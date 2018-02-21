Киев, 21 февраля, 2018, 21:05 — ИА Регнум. В киевском офисе редакции украинского медиахолдинга «Вести Украина» вторые сутки неизвестные люди уничтожают технику и документы, сообщает 21 февраля глава медиахолдинга Ольга Семченко на своей странице в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

«Титушки (так на Украине принято называть наемных провокаторов) получили команду под ноль зачистить наш офис «Вестей». Со вчерашнего дня эти ребята режут на шредере все наши документы, выкидывают с 32-го этажа (люди, будьте осторожны внизу) мелкую технику, канцтовары, микшерный пульт», — написала Семченко.

Ранее киевский офис «Вестей» неоднократно блокировался и его сотрудников не пускали на работу. Затем украинское агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) заявило, что по решению суда берет под свой контроль офисы редакции «Вестей». Позднее АРМА сообщило о передаче этих помещений представителям управителя.

Через некоторое время представители АРМА заявили, что неизвестные им люди в масках при помощи службы охраны этого здания начали громить офис «Вестей», не пуская в него даже представителей АРМА.

Обращения сотрудников АРМА в прокуратуру остались безответными.

Напомним, ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко публично высказывал желание закрыть медиахолдинг «Вести Украина» до конца 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине нарастает давление на СМИ не только со стороны представителей власти, но и со стороны многочисленных неправительственных группировок нацистского толка.