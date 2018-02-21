Ашхабад, 21 февраля, 2018, 21:10 — ИА Регнум. В Туркмении 23 февраля состоится серия торжественных церемоний открытия различных инфраструктурных объектов, сообщает 21 февраля «Sputnik Узбекистан».

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23 февраля будет сдан в эксплуатацию международный аэропорт в городе Туркменабаде, который строился с февраля 2013 года.

В Туркмении состоится также церемония запуска строительства афганского участка газопровода ТАПИ (Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия).

Будет запущен процесс строительства линии электропередач Туркмения — Афганистан — Пакистан и оптоволоконной линии связи по тому же маршруту.

Кроме этого, 23 февраля откроется новый участок железной дороги Серхетабат (Туркмения) — Тургунди (Афганистан).

Напомним, 30 июня 2017 года президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил Узбекистану присоединиться к строительству газопровода ТАПИ и совместной разработке газового месторождения на шельфе Каспия. Предложение было сделано премьер-министру Абдулле Арипову.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил холдингу «Узбекнефтегаз» продумать вопрос участия республики в строительстве газопровода ТАПИ.