Чебоксары, 21 февраля, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Судьбу пятизвёздочного отеля «Сувар», который стал главным долгостроем в Чебоксарах, решат к 2020 году — к 100-летию со дня образования Чувашской автономной области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, отвечая на вопрос главы Чувашии Михаила Игнатьева о том, когда «когда разберёмся» с гостиницей, а то «гости с 17-го этажа смотрят, и у меня слёзы текут».

ИА REGNUM Отель-долгострой «Сувар»

Данный вопрос был поднят на расширенном заседании городского собрания депутатов Чебоксар, в ходе которого сити-менеджер Алексей Ладыков отчитался о работе за 2017 год. При обсуждении проблем Михаил Игнатьев поинтересовался, когда «уберём памятник» в центре столицы, имея в виду недостроенную гостиницу «Сувар». На бетонное строение с черными зияющими окнами чиновники взирают каждый день: вид на долгострой открывается из правительственных высоток.

«С гостиницей когда разберёмся? На рабочих совещаниях обсуждаем, публично надо сказать горожанам, когда этот памятник уберём или его достроят. Гости с 17-го этажа как смотрят, у меня слёзы текут», — сказал Михаил Игнатьев, который на 17-м этаже нового здания дома правительства проводит торжественные мероприятия и водит на смотровую площадку высоких гостей.

«В 2019 году, наверное, не успеем. К 2020 году надо решить», — рапортовал сити-менеджер, заверив, что «подвижки есть».

«Не успеем? — обомлел Игнатьев под смешок в зале. — Позор будет к 550-летию. Вы же не привыкли позориться».

«Я никогда не позорюсь», — нашёлся Ладыков, взорвав зал овациями.

Глава администрации пояснил, что в настоящее время «Бинбанк» погасил задолженность перед муниципалитетом, которая превышала 7 млн рублей и которую город «не мог взыскать на протяжении последних лет».

ИА REGNUM Вид на недострой с 17-го этажа нового здания Дома правительства

«Все судебные процессы завершены… Он (отель) стал собственностью «Бинбанка». Сегодня они открыто начали искать инвестора. Наверное, сначала будут искать его по большой цене, и могут не найти. Они вынуждены искать инвестора, потому что у них есть всего лишь три года на реализацию этого проекта. Если они в течение трёх лет его не реализуют, то у муниципалитета будет полное право его изъять и продать на торгах. Я думаю, что «Бинбанк» этого не хочет, и мы этого не хотим. Поэтому совместно с ними будем искать инвесторов в ближайшее время.

Но самое главное, еще раз подчеркну, он сейчас будет освобожден от прав третьих лиц, будет заключен договор аренды на три года», — сообщил Алексей Ладыков.

Михаил Игнатьев подчеркнул, что «надо справиться с этой задачей, это долгоиграющая пластинка»:

«Понятно, там есть собственники, владельцы. Но тоже могу сказать: ведь разрешение на строительство не выдали, люди строили, люди не боялись ничего, люди нагло действовали. Вот это тоже правда по сути дела».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сувар» начал строиться в 2006 году и позиционировался как первый в России вне Москвы и Санкт-Петербурга отель категории пять звезд. Инвестором и заказчиком выступала компания «Волгастройгрупп» (входила в состав московской группы «Савва»): ныне — банкрот, руководство организации осуждено. Стоимость проекта оценивалась в $40 млн. Его планировалось построить в апреле 2009 года, однако строительство было заморожено. Недострой в самом центре чувашской столицы называли памятником группе компаний «Савва». В 2011 году объект выкупила марийская группа компаний «Одис», заявив, что он обошёлся в 300 млн рублей, ещё 700 млн рублей планировалось направить на завершение строительства. Однако строительство отеля так и не было возобновлено.

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В июне 2016 года собственник отеля стал банкротом, недострой перешёл к ПАО «МДМ Банк». Власти отмечали, что затем «объект был выкуплен более крупным «Бинбанком», который является залогодержателем данного актива».