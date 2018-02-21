Глава Чувашии рассказал, от чего у него «слёзы текут»
Чебоксары, 21 февраля, 2018, 20:42 — ИА Регнум. Судьбу пятизвёздочного отеля «Сувар», который стал главным долгостроем в Чебоксарах, решат к 2020 году — к 100-летию со дня образования Чувашской автономной области. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, отвечая на вопрос главы Чувашии Михаила Игнатьева о том, когда «когда разберёмся» с гостиницей, а то «гости с 17-го этажа смотрят, и у меня слёзы текут».
Данный вопрос был поднят на расширенном заседании городского собрания депутатов Чебоксар, в ходе которого сити-менеджер Алексей Ладыков отчитался о работе за 2017 год. При обсуждении проблем Михаил Игнатьев поинтересовался, когда «уберём памятник» в центре столицы, имея в виду недостроенную гостиницу «Сувар». На бетонное строение с черными зияющими окнами чиновники взирают каждый день: вид на долгострой открывается из правительственных высоток.
«С гостиницей когда разберёмся? На рабочих совещаниях обсуждаем, публично надо сказать горожанам, когда этот памятник уберём или его достроят. Гости с 17-го этажа как смотрят, у меня слёзы текут», — сказал Михаил Игнатьев, который на 17-м этаже нового здания дома правительства проводит торжественные мероприятия и водит на смотровую площадку высоких гостей.
«В 2019 году, наверное, не успеем. К 2020 году надо решить», — рапортовал сити-менеджер, заверив, что «подвижки есть».
«Не успеем? — обомлел Игнатьев под смешок в зале. — Позор будет к 550-летию. Вы же не привыкли позориться».
«Я никогда не позорюсь», — нашёлся Ладыков, взорвав зал овациями.
Глава администрации пояснил, что в настоящее время «Бинбанк» погасил задолженность перед муниципалитетом, которая превышала 7 млн рублей и которую город «не мог взыскать на протяжении последних лет».
«Все судебные процессы завершены… Он (отель) стал собственностью «Бинбанка». Сегодня они открыто начали искать инвестора. Наверное, сначала будут искать его по большой цене, и могут не найти. Они вынуждены искать инвестора, потому что у них есть всего лишь три года на реализацию этого проекта. Если они в течение трёх лет его не реализуют, то у муниципалитета будет полное право его изъять и продать на торгах. Я думаю, что «Бинбанк» этого не хочет, и мы этого не хотим. Поэтому совместно с ними будем искать инвесторов в ближайшее время.
Но самое главное, еще раз подчеркну, он сейчас будет освобожден от прав третьих лиц, будет заключен договор аренды на три года», — сообщил Алексей Ладыков.
Михаил Игнатьев подчеркнул, что «надо справиться с этой задачей, это долгоиграющая пластинка»:
«Понятно, там есть собственники, владельцы. Но тоже могу сказать: ведь разрешение на строительство не выдали, люди строили, люди не боялись ничего, люди нагло действовали. Вот это тоже правда по сути дела».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Сувар» начал строиться в 2006 году и позиционировался как первый в России вне Москвы и Санкт-Петербурга отель категории пять звезд. Инвестором и заказчиком выступала компания «Волгастройгрупп» (входила в состав московской группы «Савва»): ныне — банкрот, руководство организации осуждено. Стоимость проекта оценивалась в $40 млн. Его планировалось построить в апреле 2009 года, однако строительство было заморожено. Недострой в самом центре чувашской столицы называли памятником группе компаний «Савва». В 2011 году объект выкупила марийская группа компаний «Одис», заявив, что он обошёлся в 300 млн рублей, ещё 700 млн рублей планировалось направить на завершение строительства. Однако строительство отеля так и не было возобновлено.
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В июне 2016 года собственник отеля стал банкротом, недострой перешёл к ПАО «МДМ Банк». Власти отмечали, что затем «объект был выкуплен более крупным «Бинбанком», который является залогодержателем данного актива».