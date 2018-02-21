Берлин, 21 февраля, 2018, 20:31 — ИА Регнум. Германия готова оказать содействие присоединению Македонии к Европейскому союзу и НАТО при условии разрешения спора между Афинами и Скопье об официальном названии Македонии, а также проведения реформ властями республики. Об этом заявил премьер-министр Македонии Зоран Заев на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель по итогам переговоров 21 февраля в Берлине.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Зоран Заев

«Мы получили сильную поддержку от германской стороны в наших стратегических целях — вступлении в НАТО и ЕС. Нам остается только продолжать реформы и разрешить спор с Грецией. Это сложные проблемы, но мы найдем решение, в которое будут включены и оппозиция, и президентом страны, и мы также спросим мнение наших гражданам», — сказал Зоран Заев.

Ангела Меркель со своей стороны отметила, что Берлин поддерживает евроатлантическую интеграцию Македонии, но подчеркнула, что прогресс каждой из страны оценивается индивидуально и зависит от выполнения критериев.

«Я рада, что при правительстве Заева наметился прогресс в вопросе с Грецией. Эта проблема ещё не устранена, но я надеюсь, что её решение последует», — сказала канцлер Германии.

Македонский премьер в ходе пресс-конференции также заявил, что Скопье хотело бы улучшать двусторонние отношения с Россией. В то же время он подчеркнул, что «для Македонии нет альтернативы полноценному участию в Европейском союзе и НАТО».

По завершении встречи Заев пригласил Меркель до конца текущего года посетить Македонию с официальным визитом.

Напомним, неурегулированный уже более четверти века спор между Македонией и Грецией относительно официального наименования бывшей югославской республики служит препятствием для вступления Македонии в Европейский союз и НАТО. Греческая сторона настаивает на переименовании Македонии на том основании, что аналогичное название имеет одна из провинций на севере Греции, и в Афинах опасаются, что в дальнейшем это может послужить поводом для территориальных претензий со стороны Скопье.

С конца минувшего года стороны начали консультации по вопросу об изменении названия Македонии при участии посредника ООН Мэтью Нимица. В Скопье рассчитывают заключить соглашение с Грецией до окончания председательства Болгарии в Совете ЕС, то есть в течение первой половины 2018 года. При этом вопрос о смене названия в Македонии ещё планируется вынести на референдум.

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