Екатеринбург, 21 февраля, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Недостроенную телебашню в центре Екатеринбурга, похоже, собирались подорвать именно 23 февраля. Этот вывод напрашивается из разгоревшегося сегодня, 21 февраля, скандала. На «Яндекс-картах» телебашня исчезла ещё до её сноса. Внимательные жители города обнаружили эту пропажу и выступили с гневными заявлениями.

Иван Шилов ИА REGNUM Телебашня. Екатеринбург

В частности, внимание на это обратил один из местных журналистов. Свой вопрос представителям компании «Яндекс» он адресовал публично, на своей странице в социальной сети Facebook.

«Карты должны отражать существующую реальность. В существующей реальности недостроенная башня — стоит. Если вы удалите ее с карт в момент сноса — честь вам и хвала за оперативность. Но удалять с карты существующий объект — это, вообще-то, очень и очень большой косяк», — подчеркнул журналист.

Реакция представителей компании не заставила себя ждать. Один из них там же пояснил причину досрочного удаления башни с карт.

«Дело в том, что требуется некоторое количество времени, чтобы изменения проявились на больших картах, а информацию об отмене сноса башни мы получили совсем недавно», — пояснил представитель «Яндекса».

По его словам, башню уже вернули на место и к началу следующей недели, после обновления карт, её снова все увидят.

Что же это за отмена сноса башни, о котором говорил представитель «Яндекса»? Ответ кроется в комментарии регионального представителя «Яндекса» Александры Репьевой, который опубликовали некоторые уральские СМИ.

«Мы получили из официальных источников информацию о сносе телебашни 23 февраля. Чтобы карты были актуальными к моменту сноса, телебашню накануне убрали. Позже появилась информация о переносе даты сноса», — цитирует её издание ЕТВ.

Отметим, о том, что башню снесут именно 23 февраля, стало известно 9 февраля. Правда, эта информация не была официальной. Официально её не подтверждали. Но косвенные признаки того, что снос может пройти именно в этот день, были. Например, 19 февраля на аппаратном совещании в администрации Екатеринбурга была озвучена информация о том, что утром 23-го метрополитен не будет работать в течение нескольких часов. Отметим, ветка метро проходит поблизости от телебашни, поэтому такая мера предосторожности отнюдь не напрасна.

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В тот же день представители УГМК официально опровергли, что снос башни назначен на 23 февраля. «Точный срок сноса этого объекта до сих пор не определен, известно лишь, что это событие состоится не ранее второй половины марта», — объявила заместитель начальника пресс-службы ООО «УГМК-Холдинг» Нина Пелевина.

По опять же неофициальным данным, изначально снести башню планировалось именно 23 февраля, а отложить эту процедуру потребовали аж из Кремля. Якобы московских чиновников обеспокоили общественные протесты накануне выборов.

А тем временем сторонники сохранения телебашни продолжают свою борьбу. Более того, нашлись инвесторы, которые готовы вложить свои деньги в её реконструкцию. Впрочем, в том, что касается сноса, представители УГМК настроены решительно. Подрыв самого высокого долгостроя России состоится, уверяют они, и никакие митинги спасти её не помогут. «Обратного пути нет», — заявляют представители УГМК.