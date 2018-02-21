Москва, 21 февраля, 2018, 20:57 — ИА Регнум. Военная операция по захвату Донбасса силами ВСУ успеха иметь не будет и ускорит распад Украины, считает декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков. Об этом он заявил 21 февраля в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» в рамках дискуссии о недавнем допросе Петра Порошенко в суде.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина после распада

«Я бы не пришел обсуждать эпизод, связанный с тем, что президент Украины инкогнито полетел на Мальдивы, — отметил Третьяков. — Речь идёт о судьбе прилегающей к нам гигантской территории, половина населения которой русские. Пусть бы Петр Порошенко всю жизнь жил на Мальдивах, но сделал бы так, чтобы страна под названием Украина соблюдала права всех граждан, живущих там. Начиная с самых естественных — языковых прав. Если бы она признала реальность того, что половина населения этой страны русские, а не уменьшала бы каждый раз при переписи циферки».

Кроме того, Третьяков призвал сесть за стол переговоров, так как Минские соглашения дают такой шанс. Однако, поскольку этого не делается, то, по мнению эксперта, можно говорить о том, что идёт легализация военных преступлений. Также Третьяков предположил, что готовится военная операция по захвату Донбасса, которая не будет иметь успеха, но ускорит распад Украины.

«Для меня очевидно, что страна распадётся», — подытожил Третьяков.

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Оболонском районном суде Киева прошёл допрос президента Украины Петра Порошенко по делу о «государственной измене» бывшего президента Украины Виктора Януковича. Допрос происходил в режиме видеоконференции и длился около 60 минут.

Стоит отметить, что в ходе допроса Петр Порошенко заявил, что Верховная рада в 2014 году не отстраняла Виктора Януковича от должности президента, а всего лишь возложила обязанности главы государства на тогдашнего спикера рады Александра Турчинова из-за того, что Янукович «пропал и не выходил на связь». Адвокаты бывшего президента Украины в свою очередь поинтересовались, почему тогда никто не отстранил Порошенко, когда он «пропал» на неделю, улетев отдыхать на Мальдивы. Однако председательствующий судья Оболонского районного суда Киева Владислав Девятко заявил, что «защитники специально задают вопросы, которые не касаются данного уголовного производства», и прекратил допрос.