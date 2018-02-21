Киев, 21 февраля, 2018, 20:09 — ИА Регнум. В феврале 2018 года Украина перевела по одному энергоблоку Трипольской и Бурштынской теплоэлектростанций (ТЭС) на сжигание углей марок «Г» и «ДГ». Таким образом, за три последних года шесть энергоблоков украинских ТЭС отказались от использования импортного угля марки «А» (антрацит).

Михаил Труфанов. Шахтёр. 1959

В частности, 19 февраля открытое акционерное общество «Центрэнерго» сообщило о завершении строительно-монтажных работ и начале запуска блока №4 Трипольской ТЭС (Киевская область) в рамках проекта по отказу от сжигания антрацита.

«19 февраля 2018 года … на энергоблоке №4 (300 МВт) Трипольской ТЭС ПАО «Центрэнерго» завершен комплекс строительно-монтажных работ с переводом котлоагрегатов на использование угля марок «Г» и «ДГ» и в 2:56 успешным подключением к системе ОЭС Украины начат этап пусконаладочных работ для подготовки основного и вспомогательного оборудования к комплексному испытанию», - говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Таки образом, Трипольская ТЭС перешла на сжигание разных видов угля. В «Центрэнерго» подчеркнули, что перевод блока №4 на газовый уголь, обеспечит сбыт топлива для отечественных шахт.

В свою очередь пресс-служба ДТЭК (входит в состав управляющей корпорации СКМ, принадлежит олигарху Ринату Ахметову) проинформировала об успешном завершении реконструкции энергоблока №10 Бурштынской ТЭС стоимостью более 40 млн долл. По результатам проведенных ремонтных работ и технического переоснащения мощность энергоблока увеличена с 195 МВт до 210 МВт, продлен срок службы оборудования на 15 лет и улучшены его технико-экономические показатели. Энергоблок №10 уже в этом году будет запущен к отопительному сезону на отечественном газовом угле и с новым эффективным эмульгатором.

«Для Бурштынской ТЭС это уже третья выполненная реконструкция, которая свидетельствует об ответственности компании за взятые на себя обязательства. Особое внимание мы уделили экологическому эффекту при реконструкции — выбросы на энергоблоке №10 уменьшились в восемь раз. ДТЭК Энерго успешно выполнила на своих ТЭС львиную долю реконструкции: в целом в стране таких реконструкций проведено 23, из них 19 — выполнено нами», — сказал директор по генерации ДТЭК Энерго Сергей Куриленко.

В то же время во время встречи с представителями бастующих коллективов шахт ГП «Селидовуголь» министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заверил, что в скором времени на Украине не будет ни одной убыточной шахты. Он напомнил, что в 2017 году шахты «Селидовугля» получили 17,2 млн долл государственной поддержки, а в январе 2018 год — 3,3 млн долл.

«Минэнергоугля согласовало все программы, связанные с развитием шахт. Я не вижу в перспективе ни одной убыточной шахты, если эти программы будут внедрены… В прошлом году нам удалось за счет кредита в сумме 300 млн грн (11,1 млн долл — ред.) запустить девять шахтных лав, что позволило государству дополнительно получить 1,5 млн тонн угля», — сказал Насалик, слова которого 20 февраля цитирует пресс-служба Минэнерго.

Он проинформировал, что в госбюджете на 2018 год предусмотрено 1,3 млрд грн (48 млн долл), из которых 14,8 млн долл будут направлены на модернизацию и техническое переоснащение госшахт. Насалик также отметил, что ГП «Львовуголь» за счет принятых руководством шахт мероприятий удалось выйти практически на безубыточную работу, что позволило повысить зарплаты рабочим.

Кроме того эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук отмечает, что к 2020 году на Украине может возникнуть дефицит газовых марок углей. Он напомнил, что в 2017 году «Центрэнерго» перевела с антрацита второй и пятый блоки Змиевской ТЭС, а ДТЭК — 7 и 8 блоки Приднепровской ТЭС.

«Центрэнерго» завершило работу над четвертым блоком. До этого под программу перевода попали 2 и 5 блоки Змиевской ТЭС. ДТЭК перевел 7 и 8 блоки Приднепровской ТЭС, сейчас занимается 9 и 10 блоком — также с антрацита на газовую группу угля. И это необратимый процесс. Маловероятно, что антрацитовые шахты неконтролируемого Донбасса в полной мере восстановят в будущем поставки угля. Возможно до 3−4 млн. т. ежегодно, но еще надо Волкеру наездиться в Украине раз десять. Думаю, что «Центрэнерго» после перевода блоков будет занимать более активную позицию на уровне переговоров с Миненрего, правительством по увеличению добычи угля газовой группы в Украине. К 2020 году нужно будет дополнительно до 3 млн. т угля», — отметил Корольчук на своей странице в Фейсбуке.

Ранее, в январе-феврале 2018 года «Центрэнерго» выкупила весь предложенный госпредприятием «Держвуглепостач» объем угля, добытого на государственных шахтах. В компании отмечают готовность далее выкупать уголь госшахт.

Как сообщалось, за 11 месяцев 2017 года Украина импортировала 17,4 млн т каменного угля и антрацита на рекордные $2,2 млрд. Эта сумма в 1,5 раза превышает ту, которую Украина тратила на покупку угля последние два года. Большая часть поставок угля пришлась на Россию — 55,7% (1,2 млрд долл). Отметим, что в 2016 году импорт угля составил $1,5 млрд, экспорт — $44,8 млн.

Напомним, с 17 февраля 2017 года на Украине действует чрезвычайное положение на рынке электроэнергии. Ввод ЧП вызван действиями радикалов, которые при поддержке нардепов из фракции «Самопомощь» Семена Семенченко и Егора Соболева заблокировали железнодорожное сообщение с отдельными регионами Донбасса. Таким образом, они перекрыли поставки угля из Донецка и Луганска.