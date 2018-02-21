США: Мы не хотим войны в космосе. Но готовимся к ней
Вашингтон, 21 февраля, 2018, 20:09 — ИА Регнум. США будут наращивать финансирование военно-космических разработок, но при этом совсем не желают войны в космосе, заявил 21 февраля на заседании национального космического совета США помощник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер.
В ходе заседания национального космического совета США, который традиционно возглавляется вице-президентом страны, Герберт Макмастер сообщил, что космос стал такой же средой боевых действий, как земля, воздух и море.
«Космос сейчас наряду с землей, морем и воздухом стал боевым доменом, и хотя мы бы не хотели выводить конфликты в космос, Соединенные Штаты будут готовы на случай, если это произойдет», — сказал Макмастер.
При этом помощник президента США по национальной безопасности обвинил «противников» США, то есть Китай и Россию, в росте напряжения в космическом пространстве.
По словам Герберта Макмастера, предложенный администрацией президента Трампа бюджет на 2019 финансовый год предполагает рост финансирования военно-космической сферы на миллиард долларов.
Кроме того, в следующие пять лет необходимо нарастить бюджет военно-космических мероприятий и исследований еще на восемь миллиардов.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля директор национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что Россия и Китай намерены реализовать планы военного использования космического пространства, формально призывая не нарушать мирный статус космоса.