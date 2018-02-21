Москва, 21 февраля, 2018, 19:51 — ИА Регнум. В среде деятелей российской культуры разгорелся очередной скандал. На этот раз провоцирующее высказывание сделал актер Алексей Серебряков, который заявил, что национальная идея России заключается в силе, наглости и хамстве.

Александр Вепрёв Алексей Серебряков

Это заявление он сделал в интервью видеоблогеру Юрию Дудю, опубликованном на YouTube-канале «вДудь» во вторник, 20 февраля.

«Если отъехать на 30, 50, 70 километров от Москвы, вы увидите много элементов из 1990-х годов. До сих пор ни знание, ни сообразительность, ни предприимчивость, ни достоинство не являются национальной идеей. Национальной идеей являются сила, наглость и хамство», — сказал Серебряков.

Народный артист России Александр Панкратов-Черный решил отреагировать на это высказывание и не согласился, что хамство — национальная идея России.

«Вы знаете, даже в деревню заезжаешь, и удивительная интеллигентность в людях. Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы. Я считаю, что это природой заложено — быть тебе хамом или не быть», — ответил Панкратов-Черный на высказывание Серебрякова.

Также Панкратов-Черный считает, что очень многое также зависит от воспитания человека. «Как родители воспитают, таким человек и будет».

Российский и советский режиссер Владимир Бортко вообще усомнился в умственных способностях актера Серебрякова. Бортко вспомнил, как он работал вместе с Серебряковым.

«Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою Родину», — сказал Бортко.

Он отметил, что Серебряков, безусловно, хороший актер, но это вовсе не означает, что он умен.

«Если он не желает любить свою Родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато. Он может оставаться там, где царят сила, наглость и хамство», — заявил Бортко.

Примечательно, что сам Серебряков, поняв, что его слова вызвали некоторый общественный резонанс, решил их прокомментировать.

«Я дал интервью — и дал. Что там комментировать? Какие непонимания? Я просто дал интервью, оно не письменное, есть на экране. Я что сказал, то и сказал», — сказал Серебряков.