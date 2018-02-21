Москва, 21 февраля, 2018, 19:49 — ИА Регнум. Окончательный список вопросов, которые депутаты Госдумы планируют задать премьер-министру в ходе отчета о работе правительства, будет утвержден 1 марта. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом журналистам заявила глава комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

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«Ранее советом Госдумы было принято решение, чтобы отчет состоялся 11 апреля. 26 февраля фракции в Госдуме должны будут представить перечень вопросов, которые по итогам рассмотрения и утверждения Советом будут направлены непосредственно в правительство», — заявила Савастьянова.

По ее словам, помимо фракций вопросы также сможет сформулировать и комитет Госдумы по контролю и регламенту. Однако эти вопросы должны касаться исполнения принятых постановлений и предыдущего отчета правительства.

Впрочем, это не единственное нововведение в процессе формирования вопросов правительству, отметила депутат.

«Сегодня также было принято принципиальное решение не ограничивать фракции в количестве вопросов в связи с необходимостью повысить качество обсуждения», — указала Савастьянова.

Ранее предполагалось, что финальный список вопросов депутатов премьер-министру будет утвержден на заседании Совета Думы 6 марта. Однако затем депутаты изменили порядок работы и перенесли пленарное заседание с 7 марта на 22 февраля, посвятив таким образом работе в регионах почти три недели в марте. Однако 1 марта члены Совета Думы все же соберутся на внеочередное заседание по итогам послания президента РФ Федеральному собранию, которое состоится в тот же день.

Ежегодный отчет правительства по итогам деятельности за 2017 год пройдет в Госдуме 11 апреля. Депутаты заслушают доклад, который представит глава правительства, вероятно это будет Дмитрий Медведев, и смогут задать ему интересующие их вопросы.