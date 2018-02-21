Ульяновск, 21 февраля, 2018, 19:02 — ИА Регнум. В Ульяновске расселение жителей бараков по улице Локомотивная планируют завершить к апрелю. Сносу и расселению подлежат четыре дома, сообщается на сайте гордумы. Два из четырех ветхих домов уже нежилые.

Ugd.ru Бараки в Ульяновске

Сносу и расселению подлежат четыре дома на улице Локомотивная — №№ 82, 84, 86 и 88, из них дома № 84 и 88 расселены за счет средств областного правительства. 57 человек из двух аварийных двухэтажных домов 1947 года постройки, где удобства расположены на улице, переселяются в благоустроенные квартиры.

«Жители двух домов уже получили ключи от новых квартир. Остальные дома будут расселены за счет инвестора в ближайшее время. Этот проект мы планируем завершить до 1 апреля текущего года», — отмечал ранее глава администрации Ульяновска Алексей Гаев.

Кроме того, по данным городской администрации, в марте 121 семья переедет в новые дома, расположенные на улице Ипподромной. Городские власти подготовили документы, необходимые для расселения жителей 31 дома. Застройщик уже передал управлению муниципальной собственностью администрации документы и ключи от 28 квартир. В мэрии заверяют, что за задержку сроков, прописанных в контракте, строительную компанию оштрафуют. Отметим, что статус аварийного жилье получило из-за опасного соседства с разрезом Милановского. Всего в оползневую зону попали 36 домов, жителей пяти из них расселили в прошлом году. В новое жильё тогда переехали 63 человека, а это 20 семей.

По данным властей, в 2018 году на переселение граждан из аварийного жилья в Ульяновской области предусмотрено 180 млн рублей. В програ мму вошли дома, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Всего планируется расселить 171 дом общей площадью 55 997,98 кв. метров и переселить 3648 жильцов.