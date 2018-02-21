Оренбург, 21 февраля, 2018, 19:00 — ИА Регнум. «Росводоканал» поделился опытом концессии на XIII бизнес-форуме «Город-бизнесу, бизнес-городу», проходившем в Оренбурге. Компания выступила инициатором панельной дискуссии «Заключение концессионных соглашений в сфере водоснабжения и водоотведения».

ГК «Росводоканал» «Росводоканал» поделился опытом концессии на XIII бизнес-форуме «Город-бизнесу, бизнес-городу», проходившем в Оренбурге

Как сообщает пресс-служба группы компаний, в мероприятии приняли участие глава Оренбурга Евгений Арапов, операционный директор ГК «Росводоканал» Андрей Шмаленко и директор департамента по работе с регуляторными рисками, анализу и обобщению судебной практики Антон Чертов, генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал» Михаил Иванов, главы и специалисты муниципальных образований области. Актуальность и масштабность заявленной темы с учётом реализации государственной политики подчеркнул Евгений Арапов.

«Хочется отметить, что от подобного рода государственно-частного партнёрства выигрывает, в первую очередь, муниципалитет, сохраняющий право собственности на объект концессионного соглашения. Город Оренбург — наглядный пример реализации такого механизма. В рамках инвестиционных соглашений сегодня чётко выполняются все договоренности, программы капитального ремонта. Оренбургский водоканал — одно из лучших коммунальных предприятий страны. Годы, когда в центре города не было воды, ушли в прошлое. Наш водоканал уверенно развивается, и мы готовы поделиться с коллегами накопленным опытом», — рассказал Евгений Арапов.

В 2003 году Оренбург стал первым проектом «Росводоканала» по реализации ГЧП в сфере водопроводно-канализационного хозяйства России. За 15 лет компании удалось повысить эффективность управления, внедрить лучшие современные технологии, на 23% снизить потери воды и в 3 раза сократить аварийность. Применение механизма ГЧП позволило некогда проблемному МУПу стать современным и динамично развивающимся предприятием.

«С момента присутствия в Оренбурге «Росводоканал» осуществил масштабные проекты по модернизации существующей коммунальной инфраструктуры. Значительно улучшились показатели качества водоснабжения и энергоэффективности, в разы снизилась аварийность. Опыт работы компании в областном центре отмечен Агентством стратегических инициатив и был включен в число лучших региональных социально-экономических проектов. Муниципалитет при этом не только выиграл от привлечения негосударственных средств в обветшалую коммунальную инфраструктуру, но и получил надёжные гарантии по срокам ведения объекта и показателям эффективности, а население — качественную услугу при установлении долгосрочных тарифных отношений», — отметил Андрей Шмаленко.

Сегодня качество питьевой воды в Оренбурге соответствует всем гигиеническим нормативам. Компания входит в число крупнейших налогоплательщиков Оренбургской области. На протяжении последних десяти лет оренбургский водоканал является лидером в отрасли региона и одним из лучших предприятий водопроводно-канализационного хозяйства в России.