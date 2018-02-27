Москва, 27 февраля, 2018, 09:33 — ИА Регнум. В 2012 году «Росводоканал» стал первой российской компанией, заключившей концессионное соглашение в сфере водоснабжения. Тогда первым городом-партнером стал Воронеж. На период с 2012 по 2019 гг. объём запланированных инвестиций в модернизацию систем водоснабжения и водоотведения города составил 2,5 млрд руб.

ГК «Росводоканал» Специалисты Росводоканала обладают компетенциями и опытом

В конце 2017 года «Росводоканал» подписал договор концессии в Тюмени в порядке трансформации заключенного в 2006 году договора аренды. Согласно новому договору концессии «Росводоканал» обязуется инвестировать в инфраструктуру города более 22 млрд руб.

«Термин «концессия» у нас почему-то воспринимается настороженно, — отметил наш собеседник — директор по взаимодействию с органами государственной власти группы компании «Росводоканал»Владлен Александро́вич. — На самом деле сегодня это — единственный механизм, гарантирующий стабильность всем участникам такого партнерства. Только в таком случае оператор приходит надолго и заинтересован в том, чтобы инвестировать в развитие коммунальной инфраструктуры. Мы должны понимать, что речь идет о серьезных частных инвестициях и о долгосрочных проектах — нет необходимости говорить о том, что коммунальные системы целых регионов давно изношены и без частных инвесторов изменить ситуацию будет сложно».

Действительно, текущие результаты впечатляют: даже на первых этапах реализации инвестиционных программ аварийность на сетях водоснабжения снижается примерно на 30−40%, на 25% снижаются расходы на потребление электроэнергии, но главное — меняется и качество воды.

— Мы забыли, что значит пить чистую воду «из-под крана», без примесей. А вот Тюмень, например, где мы уже начали работы по модернизации систем водоснабжения и водоотведения, постепенно перейдет на забор воды из подземных источников вместо пусть и очищенной химическим способом, но давно уже экологически неблагополучной воды из Туры. Думаю, что со мной все согласятся, что собственное здоровье и здоровье наших близких — ключевая ценность, да и воде в нашем организме отводится особое место. Не преувеличу, если скажу, что концессия — стратегический инструмент и по сохранению здоровья россиян.

К очевидным рискам, с точки зрения обывателя при появлении частного оператора в социальном секторе, относится рост тарифов на коммунальные услуги, а также нежелание инвестора «приходить» в малые города, которые не имеют инвестиционного потенциала.

— Бизнес действительно идет туда, где ему интересно. Не секрет, что инфраструктура очень изношена, в некоторых поселениях элементарно нет очистных сооружений. Все это требует значительных и, главное, долгосрочных капиталовложений. С такой задачей справиться непросто. Изменить ситуацию можно только в случае выстраивания гарантированных долгосрочных отношений между инвестором, муниципальной и региональной властями, что собственно и является сутью концессионных отношений, которые, в свою очередь, требуют и выстраивания долгосрочной тарифной стратегии. Например, поддержки в виде субсидирования, когда это необходимо. Ведь закон сегодня устанавливает предельный индекс роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем на 3% — 4%, а в этом случае такой подход к тарифному регулированию позволит предприятиям отрасли сохранить положительную динамику развития эксплуатируемой муниципальной инфраструктуры.

Если говорить о «малых» городах, то нам есть, что предложить. Компания накопила значительный опыт эффективного управления водоканалами — не только эксплуатации, но и модернизации с использованием современных технологий, автоматизации. Мы ответственно относимся к вопросам экологической безопасности.

Эти результаты, конечно, помогают находить эффективные бизнес-модели и в малых городах, но, повторю, только там, где есть прозрачные договорные отношения, понятные правила игры.

Например, мы с прошлого года работаем в поселке Пригородный Оренбургской области. Нашему решению предшествовала большая совместная работа с региональными органами по разработке концессионной модели, которая учитывает не только интересы бизнеса, но и широкий спектр социальных аспектов, необходимых для данной территории.

Всё это позволило наладить устойчивую работу в пригороде, где население составляет всего 7 тыс. человек.

Концессионное соглашение заключено на 25 лет. Уже в 2017 году, мы привели качество воды в соответствие с санитарными нормами, чего не было раньше, и снизили аварийность в 2 раза на водопроводных сетях и в 3,8 на канализационных. За этими цифрами стоит реальное изменение качества жизни людей.

На наш последний вопрос, улучшится ли качество жизни просто у каждого жителя, который пользуется водой и канализацией в регионах, где действует государственно-частное партнерство, Владлен Александрович отвечает: «Очень важен долгосрочный горизонт планирования. Если вы понимаете, что пришли заниматься своим делом всерьез и надолго, то по-настоящему заинтересованы построить прочный фундамент для всех своих проектов. А прочный фундамент — это не просто модернизация изношенной инфраструктуры, это изменение экологического ландшафта для будущих поколений».