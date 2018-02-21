Москва, 21 февраля, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Если перестать выписывать людям лекарства с недоказанной эффективностью, то всех пациентов можно обеспечить бесплатными препаратами, считает главный врач ГБУЗ ГКБ имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя идею экспертов Центра стратегических разработок (возглавляемого Алексеем Кудриным), предложивших переложить часть расходов по лекарственному обеспечению на самих пациентов. Обосновывается это в частности тезисом, что «в силу прогнозируемого исключительно быстрого обновления медицинских технологий государство вряд ли сможет сразу вслед за появлением всех наиболее значимых дорогостоящих инноваций обеспечивать их общедоступность на бесплатной основе».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кудрин

«Это, конечно, может быть, и важно, но вообще не решит проблему, — считает Мясников. — Мы могли бы сегодня бесплатно давать людям лекарства, если бы мы чётко разобрались, кому какие лекарства показаны, и убрали с рынка все лекарства с недоказанной эффективностью. Мы закупаем бессмысленные сосудистые препараты, бессмысленные иммуностимуляторы. Если мы уберём всю эту «голубую воду» (например, тот же мельдоний), но оставим только то, что точно работает, то вполне можем обеспечить людей лекарствами бесплатно».

При этом медик уточнил, что речь идет не о дорогих брендовых лекарствах, а об обычных дженериках, то есть препаратах, продающихся под международным непатентованным названием либо под патентованным названием, отличающимся от фирменного названия разработчика препарата.

«Надо навести в головах врачей порядок, чтобы они были ответственны за то, что выписывают, — заметил Мясников. — Мы, как всегда, хотим найти денег — раз не с государства, так с пациента. Однако надо не искать деньги, а думать, как их правильно тратить».

Напомним, что свои доводы эксперты ЦСР изложили в новом докладе «Здравоохранение: необходимые ответы на вызовы времени». Как пишут его авторы, в числе необходимых действий в сфере здравоохранения нужно реализовать программу лекарственного обеспечения пациентов при амбулаторном лечении гипертонии и ишемической болезни сердца, которая предусматривает сооплату пациентами 50% стоимости лекарственных средств из установленного в её рамках перечня препаратов, снижающих кровяное давление. Об аналогичном процентном соотношении идет речь, когда авторы доклада описывают программу лекарственного обеспечения пациентов после инфаркта, инсульта и операций на сосудах. Предполагается, что часть расходов, связанных с приобретением лекарств, возьмут на себя и пациенты с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, диабетом и др.

Не менее любопытны и другие фрагменты доклада. К примеру, он гласит, что «сдвиг ядра экономики от промышленности к здравоохранению, образованию и науке сыграет в XXI веке точно такую же роль, которую в XIX веке сыграл сдвиг от аграрного сектора к индустриальному». Эксперты ЦСР грозно пророчат, что пропустить этот сдвиг, промедлив с необходимыми технологическими и организационными изменениями, означало бы обречь страну на утрату положения великой державы. Как они себе вообще представляют общество, экономика которого сдвинулась от промышленности к здравоохранению, авторы доклада не уточняют. Молчат коллеги Алексея Кудрина и том, почему продолжение таких либеральных преобразований должно помочь развитию российского здравоохранения, если все прежние рыночные реформы только усугубляли положение дел. Непонятно также, почему жители СССР, фактически не платившие за медицину ничего, были здоровее, нежели их потомки, испытавшие сомнительное удовольствие от жизни при капитализме.