Киев, 21 февраля, 2018, 18:24 — ИА Регнум. Евробюрократы решили свернуть программу модернизации контрольно-пропускных пунктов на границе Евросоюза с Украиной. Об этом сегодня, 21 февраля, заявил журналистам министр финансов Украины Александр Данилюк.

Иван Шилов ИА REGNUM Шлагбаум

Он сообщил, что власти Евросоюза приняли решение прекратить финансирование программы модернизации пограничных контрольно-пропускных пунктов с Украиной.

«Соответствующее решение стало публичным вчера. Это является очень негативным сигналом, потому что когда мы говорим о прекращении сотрудничества с нашими партнерами из-за собственной неспособности, мы просто сами себя дискредитируем», — заявил Данилюк на брифинге о реформировании государственного банковского сектора.

Он пояснил, что проблемы с реализацией данной программы возникла из-за украинский государственной фискальной службы (ГФС).

«Были проблемы, они связаны с ГФС, поэтому будем искать выход из этой ситуации», — сказал Данилюк, не пояснив, о какого рода проблемах идет речь.

Напомним, речь идёт о программе, которая была запущена в 2014 году. Евросоюз выделил финансирование на модернизацию шести украинских контроль-пропускных пунктов на восточной границе ЕС.

Проект был направлен на содействие интеграции украинской экономики со странами своих соседей в ЕС путем построения или модернизации контрольных пунктов на границах с Польшей, Венгрией, Словакией и Румынией.

Собственно, цель модернизации — существенно сократить время пересечения границы и усовершенствовать таможенные процедуры. Это стало особенно актуально в связи с подписанием соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, которое превратило Украину в рынок сбыта для ведущих экономик ЕС.

Примечательно, что несмотря на выделенные Евросоюзом деньги, на конец 2017 года ни один из шести проектов контрольно-пропускных пунктов не был завершен.