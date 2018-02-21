Великий Новгород, 21 февраля, 2018, 18:16 — ИА Регнум. В Новгородском районном суде сегодня, 21 февраля, в особом порядке — то есть за один день, без исследования письменных доказательств по делу и без вызова в суд свидетелей — было рассмотрено уголовное дело 38-летнего жителя Санкт-Петербурга Вадима Смирнова, который в 2012 году был помощником бывшего члена Совета Федерации от Новгородской области Дмитрия Кривицкого на общественных началах, а фактически — его личным водителем и курьером. Как уже сообщало ИА REGNUM, приговором суда Смирнов признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве») и приговорён к трём годам колонии строгого режима.

(сс) succo Суд

В суде было установлено, что Вадим Смирнов был вовлечён в преступную схему, разработанную сенатором Кривицким, и летом 2012 года умышленно, а также с целью получения материальной выгоды, осуществлял посреднические действия при получении Кривицким взятки в особо крупном размере.

«По версии органа предварительного расследования, предполагалось, что Кривицкий, используя авторитет и иные возможности занимаемой им должности, будет оказывать воздействие на губернатора Новгородской области и иных должностных лиц в целях совершения ими действий в пользу лиц, входивших в организованную преступную группу, созданную бывшим заместителем губернатора Новгородской области Шалмуевым, в том числе, в целях хищения из бюджета области денежных средств в крупном размере, предназначенных для дорожного строительства и ремонта», — сообщили в Новгородском районном суде.

Согласно разработанной Кривицким преступной схеме, действуя по его поручениям, Смирнов неоднократно приезжал на своём автомобиле в Великий Новгород, предварительно лично договаривался с указанными взяткодателями о времени и местах встреч, после чего, получая от этих лиц деньги, доставлял их в банк для внесения на расчётный счёт бывшего сенатора.

Таким образом, в период времени с 8 июня 2012 года по 17 августа 2012 года, Смирнов, действуя по поручению Кривицкого, умышленно совершил посредничество во взяточничестве на общую сумму 17 млн рублей.

Вину в совершении указанных преступлений подсудимый признал в полном объёме.

В суде напомнили, что в отношении самого Кривицкого, представлявшего Новгородскую область в Совете Федерации РФ с декабря 2011 года по сентябрь 2016 года, в январе 2017 года было возбуждено уголовное дело по факту получения им взятки. Обвинение Кривицкому не предъявлено, поскольку его местонахождение не установлено. С 1 марта 2017 года он находится в международном розыске. 3 марта 2017 года Новгородский районный суд вынес постановление о заочном заключении Кривицкого под стражу.

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Напомним также, что Новгородским районным судом в феврале 2016 года и в марте 2017 года были вынесены приговоры шести подсудимым, входившим в организованную бывшим первым вице-губернатором Арнольдом Шалмуевым преступную группу. В отношении других фигурантов «дорожного» дела, заключившими досудебное соглашение с прокурором, в апреле-мае 2015 года приговорами Новгородского районного суда назначены наказания в виде реального либо условного лишения свободы. Все приговоры вступили в законную силу.