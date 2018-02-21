Вильнюс, 21 февраля, 2018, 18:15 — ИА Регнум. Депутат Европарламента от Литвы Валентинас Мазуронис возмутился пропагандой гомосексуальных отношений в сертифицированных минобразования, но частных детских садах Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 21 февраля. Его возмутили специальные уроки для дошколят, во время которых лекторы рассказывают о необходимости терпимости к «мужской любви» на примере сказки «о любви принца к принцу».

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«Я в письме обращаюсь к премьеру Саулюсу Сквернялису и министру образования и науки Юргите Петраускене с просьбой выяснить, вводятся ли в начальных школах Литвы уроки, на которых ученикам рассказывали бы сказки, поощряющие однополые браки, и соответствует ли введение таких уроков программе правительства, позиции министерства образования и науки и установкам, которые раньше упомянутые учреждения характеризовали как оказывающие негативное влияние на несовершеннолетних», — ещё в начале февраля анонсировал свой запрос в ведомство Мазуронис на своей страничке в Facebook.

В общественном пространстве появилась информация о том, что в ноябре 2017 года Ассоциация толерантной молодежи в школе, учрежденной Аустеей Ландсбергене — супругой лидера литовских консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса — вела ученикам начальных классов уроки, во время которых рассказывались сказки из книги «Янтарное сердце».

«Хочу обратить внимание, что в сказках упомянутой книги пропагандируются однополые браки, а Служба инспектора журналисткой этики оценивает эти сказки как оказывающие негативное влияние на несовершеннолетних. Кроме того, Литовский педагогический университет официально назвал эти сказки вредными, примитивной и ангажированной пропагандой гомосексуальности, абсолютно не соответствующими концепции университета относительно обучения детей», — написал Мазуронис.

«Если проведение уроков такого характера не соответствует официальной позиции правительства и министерства образования и науки, я хотел бы получить ответ от премьера и министра, какие меры будут предприняты, чтобы впредь такие уроки не повторялись», — заключил он.

Ответ политик получил сегодня, 21 февраля.

«Похоже, что министерство никак не отреагирует на то, что школа Аустеи Ландсбергене организовала для учеников начальных классов чтение сказок из книги, в которой открыто навязывается идеология гомосексуализма, так что школа не понесет никакой ответственности. Сегодня я получила письмо от министра образования и науки Юргиты Пятраускене, в котором официально утверждается, что министерство на самом деле не контролирует и не вмешивается в то, что происходит в частных школах, потому что «согласно законам делается вывод, что ответственность за организацию и содержание конкретных мероприятий в этой и других школах несут учредители (владельцы) и руководители учреждений». Более чем странно, что на министра образования и науки не произвел никакого впечатления тот факт, что в частной школе для учеников 1−3-х классов было организовано мероприятие, во время которого пропагандировался гомосексуализм. Особенно если иметь в виду, что в выводе Службы инспектора по журналистской этике утверждается, что книга, которую читали в школе Ландсбергене, вредна несовершеннолетним, поэтому рекомендуется распространять ее в специальной упаковке с отметкой N-14! Означает ли это, что в школах Литвы можно делать все, что хочется, а министерству нет до этого никакого дела?» — написал Мазуронис на своей страничке в Facebook, прикрепляя официальный ответ министерства.

Отметим, что самоуправление Вильнюса компенсирует родителям, отдавшим своих детей в частные детские сады, по 100 евро ежемесячно. Большинство частных детских садов Вильнюса принадлежит предприятию Аустеи Ландсбергене, что несколько лет назад уже повлекло скандал об искусственном дефиците мест в государственных детских садах и растрате казны столицы Литвы в пользу супруги влиятельного политика.