Киев, 21 февраля, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко рассказал о своей поездке в Крым в феврале 2014 года и о том, как он опасался за свою жизнь. Рассказал состоялся в ходе допроса Порошенко в качестве свидетеля на заседании суда по делу против бывшего украинского главы Виктора Януковича о государственной измене. Заседание суда состоялось сегодня, 21 февраля.

Ceskatelevize.cz Президент Украины Порошенко

Сегодня Порошенко давал показания в качестве свидетеля по делу о «государственной измене» бывшего президента Украины Виктора Януковича. Допрос проводился в режиме видеоконференции в связи с «плотным графиком» украинского президента.

По словам Порошенко, сразу после государственного переворота на Украине, а именно 28 февраля 2014 года, он отправился в Крым для «урегулирования конфликта». Согласие на эту поездку он испросил у тогдашнего исполняющего обязанности президента страны Александра Турчинова.

Президент рассказывает, что приехал в Симферополь 28 февраля и на автомобиле направился к зданию Верховного совета. Он вышел из машины и попытался подойти к митингующим жителям Крыма, которые защищали здание Верховного совета от возможного силового захвата со стороны крымских татар или бандеровцев.

Порошенко сразу же был окружен митингующими, которые стали кричать: «Бандеровец, вон отсюда!». Порошенко понял, что сейчас его будут бить. Но тут подоспели сотрудники милиции, которые дежурили у здания Верховного совета и делали вид, что пытаются обеспечить правопорядок. Они окружили Порошенко живым щитом и сдерживали митингующих.

Порошенко попытался пообщаться с митингующими, но те не стали его слушать и грубо вытолкали вместе с кольцом окружавших его милиционеров за пределы прилегающих в зданию Верховного совета улиц.

Порошенко не нашел ничего лучшего, как сесть обратно в автомобиль и ретироваться.

«Я был окружен сначала несколькими десятками, а потом сотнями людей. Часть из них были провокаторами, которые пытались ударить, давить, угрожать мне. Часть людей встала на мою защиту. Я уверен, что в то время была непосредственная угроза моей жизни», — рассказал Порошенко в суде.

Напомним, что Порошенко являлся активным организатором и спонсором Евромайдана.