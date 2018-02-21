Саратов, 21 февраля, 2018, 17:55 — ИА Регнум. В научно-информационном центре Саратовского государственного технического университета им. Гагарина, построенного благодаря поддержке правительства РФ, заработала современная интерактивная научная лаборатория. Она включает в себя научные «песочницы» и палеонтологический «дайвинг», сообщается на сайте вуза.

Sstu.ru В научной лаборатории

Интерактивная лаборатория юного натуралиста открылась в музее естествознания. Здесь дети и взрослые с помощью обычных инструментов — совка, сита, кисточки — исследуют прошлое. И превращаются в палеонтологов и археологов. Для этого в лаборатории установлены сразу несколько песочниц. В палеонтологической песочнице можно «встретить» останки древних акул, моллюсков и морских ящеров, обитавших в морях мелового периода мезозойской эры на территории Поволжья. А в археологической — «заглянуть» в городскую среду древних поселений, обнаружить остатки предметов быта, орудий труда, монет. Можно заняться и палеонтологическим «дайвингом»: для одной из песочниц ученые привезли из экспедиции песок древнего моря неогенового периода.

Все свои находки школьники исследуют на современных микроскопах. В этих исследованиях помогают ученые — профессора и доценты вуза, а также студенты, которые проходят в музее практику.

Посетители лаборатории также знакомятся с богатой коллекцией музея естествознания вуза, который действует более двух десятков лет. Недавно экспозиция, посвященная геологической летописи Земли, пополнилась уникальным экспонатом: музею был передан череп древнего бизона, найденный в Усть-Янском улусе (Якутия). Он имеет как естественные костные патологии, так и вероятные повреждения от руки древнего охотника. Его хорошая сохранность позволяет ученым предположить, что это была молодая особь, обитавшая в интервале 50 тыс. — 15 тыс. лет назад.

По словам руководителя музея, заведующего кафедрой «Геоэкологии и инженерной геологии» СГТУ Алексея Иванова, чьи слова приводятся на сайте учреждения, в новую лабораторию на занятия будут ежедневно приходить десятки школьников со всей области:

«Здесь они смогут совершенно по-новому взглянуть на нашу Землю, на природу, которая их окружает. И пусть не каждый из них станет великим ученым, но тяга познания, уважение к окружающему миру у них, безусловно, появится».

Отметим, музей естествознания входит в состав научно-информационного центра образовательного учреждения. Он включает в себя не только музей естествознания, музей истории СГТУ, но и многопрофильный региональный центр подготовки и творческого развития школьников и молодежи «ТехнариУМ». Последний включает в себя несколько тематических блоков, более 30 выставочно-экспериментальных лабораторий, 20 образовательных площадок.