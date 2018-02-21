Минск, 21 февраля, 2018, 17:50 — ИА Регнум. Закон о реинтеграции Донбасса демонстрирует желание Украины реализовать военный сценарий. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля, об этом заявил журналистам полномочный представитель России в Контактной группе по урегулированию ситуации на юго-востоке Украине Борис Грызлов.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. Он также поручил минобороны изменить формат силовой операции в регионе.

«Подписанный президентом Украины закон «о реинтеграции» фактически подтверждает, что Украина не отказывается от попытки реализации военного сценария разрешения конфликта на Донбассе», — заявил Грызлов.

Альтернативы Минским соглашениям не существует, подчеркнул он, указав на то, что в сложившийся ситуация важно сохранить здравый смысл и продолжить работу в минском формате.

По мнению Грызлова, необходимо предпринять реальные шаги, направленные на политическое урегулирование, обеспечив введение закона Украины об особом статусе Донбасса по формуле Штайнмайера, проведение амнистии для участников конфликта, снятие транспортно-экономической блокады Донбасса со стороны властей Украины.

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «агрессором». Для вступления закона в силу документ должен быть опубликован в официальном издании.

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Вместе с тем Госдума намерена принять заявление в связи с законом. Депутаты Государственной думы обращают внимание Организации Объединенных Наций, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблеи Совета Европы, конгресса США, Европейского парламента и парламентов отдельных европейских государств, включая государства — гаранты Минских соглашений, на необходимость осуждения репрессивного акта властей Украины.