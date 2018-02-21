Симферополь, 21 февраля, 2018, 17:29 — ИА Регнум. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская попросила Генеральную прокуратуру проверить крымские дороги, на плохое качество которых систематически жалуются жители полуострова. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

«В связи с тем, что на личных приёмах жители Крыма высказывают многочисленные замечания о крайне неудовлетворительном состоянии автодорог в муниципалитетах, мной направлен депутатский запрос в Генеральную прокуратуру РФ о проведении соответствующей проверки», — отметила Поклонская.

Она также озвучила данные Минтранса РК, согласно которым из 14,67 тыс. км автодорог на территории республики 80,3% не соответствуют нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию.

«Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным была поставлена задача привести в соответствие с требованиями нормативов состояние дорог в Крыму к моменту запуска автодорожной части Крымского моста. Для этого уже на протяжении двух лет бюджеты муниципальных образований получают повышенное финансирование. Результаты рассмотрения моего запроса и принятых прокуратурой мерах о результатах проверки исполнения федерального законодательства при освоении бюджетного финансирования на ремонт автодорог в Республике Крым опубликую дополнительно», — пообещала депутат.

Напомним, в начале года крымский парламент скорректировал бюджет, выдав Госкомитету дорожного хозяйства на содержание, строительство, реконструкцию и ремонт дорог ещё 181,3 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года глава Крыма Сергей Аксёнов заявил на встрече с новым руководителем госкомитета дорожного хозяйства РК Сергеем Карповым, что ни один из дорожных подрядчиков не сдержал своё слово и не выполнил работу в установленный договором срок. Поэтому власти РК ищут эффективные способы контроля безответственных подрядчиков.

«Все без исключения нарушили своё слово. Надо осуществлять ежедневный контроль над их деятельностью. Давайте создадим эффективный орган. Если необходимо, на базе ГУП РК «Крымавтодор» сделаем государственную компанию, которая будет выполнять эти задачи», — отмечал Сергей Аксёнов.