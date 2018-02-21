На Малаховом кургане зажгли Вечный огонь
Севастополь, 21 февраля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Накануне столетия Красной Армии на Малаховом кургане в Севастополе зажгли Вечный огонь, демонтированный 29 лет назад, пишет 21 февраля «Российская газета».
Ко входу на Малахов курган пламя было доставлено на бронетранспортере ротой почетного караула. После этого факел по цепочке из рук в руки передавали ветераны, военнослужащие, школьники и волонтеры.
Пламя было доставлено с мемориального комплекса «Сапун-гора».
Напомним, Вечный огонь на Малаховом кургане был зажжен 22 февраля 1958 года в канун празднования 40-летия Красной Армии. Он был посвящен защитникам Севастополя.
В 1984 году исполком Севастопольского горсовета принял решение о переводе режима работы огня только по праздничным и памятным датам. Однако в 1989 году Вечный огонь был демонтирован.
Отказ от постоянной работы огня связан с тем, что горелка на крыше оборонной башни вручную заполнялась топливом, что вредило памятнику.