Севастополь, 21 февраля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Накануне столетия Красной Армии на Малаховом кургане в Севастополе зажгли Вечный огонь, демонтированный 29 лет назад, пишет 21 февраля «Российская газета».

Симонов Денис Вечный огонь на Сапун-Горе

Ко входу на Малахов курган пламя было доставлено на бронетранспортере ротой почетного караула. После этого факел по цепочке из рук в руки передавали ветераны, военнослужащие, школьники и волонтеры.

Пламя было доставлено с мемориального комплекса «Сапун-гора».

Напомним, Вечный огонь на Малаховом кургане был зажжен 22 февраля 1958 года в канун празднования 40-летия Красной Армии. Он был посвящен защитникам Севастополя.

В 1984 году исполком Севастопольского горсовета принял решение о переводе режима работы огня только по праздничным и памятным датам. Однако в 1989 году Вечный огонь был демонтирован.

Отказ от постоянной работы огня связан с тем, что горелка на крыше оборонной башни вручную заполнялась топливом, что вредило памятнику.