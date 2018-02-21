Ярославль, 21 февраля, 2018, 17:17 — ИА Регнум. Директор ярославского рекламного агентства «Наружка» попросил прокуратуру города разобраться, не использует ли депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Кузьмин статус народного избранника для лоббирования интересов своих компаний. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор «Наружки» Александр Кубасов.

City-yaroslavl.ru Дмитрий Кузьмин (справа)

В 2017 году «Наружка» обратилась в комитет по рекламе мэрии города с просьбой включить в схему размещения наружной рекламы 11 новых мест, расположенных на частных территориях. Комитет по рекламе подготовил проект изменения схемы и внес его в городской представительный орган, который и утверждал на тот момент этот документ.

«Наши конструкции соответствовали всем нормам и их собиралась включить в схему. Но депутат муниципалитета Дмитрий Кузьмин внес поправку, в которой предложил не включать эти места в схему. Считаю, что он лоббировал интересы своего рекламного агентства», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Александр Кубасов.

Депутат Дмитрий Кузьмин является директором и учредителем ряда фирм, работающих на рынке наружной рекламы, наиболее известной из которых является компания «Два слона». Кузьмин является одним из крупнейших игроков в этой сфере в Ярославле. По мнению Кубасова, действия депутата могут привести к ущемлению интересов других участников рынка. Дмитрий Кузьмин говорит, что заботился исключительно о городском бюджете.

«Я предложил на тех местах, на которых Александр Кубасов хотел размещать свои конструкции, установить не частные, а муниципальные конструкции. Тогда город может затем на эти места проводить торги и получать деньги за аренду», — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат муниципалитета Ярославля 7 созыва Дмитрий Кузьмин.

Дело в том, что за конструкции, расположенные на частной земле, городской бюджет не получает никакой платы. Мэрия продавала на аукционах муниципальные места. Таким образом, любая частная конструкция конкурировала с муниципальной. Но, как говорит Александр Кубасов, комитет по рекламе заранее проверял, возможна ли установка рядом с частными местами щитов на муниципальной земле. Если проект решения был вынесен на муниципалитет, значит, такой конкуренции не было.

Заявление в прокуратуру было отправлено 14 февраля, предприниматель должен получить ответ на него в течении месяца. С 2018 года полномочия в сфере наружной рекламы переданы на уровень региона, и повлиять на них местные власти уже не могут.