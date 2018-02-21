Симферополь, 21 февраля, 2018, 17:16 — ИА Регнум. Другого способа напоминать о себе, кроме установления дат наподобие «Дня сопротивления российской оккупации Крыма», у крымско-татарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и окопавшихся на Украине его руководителей, больше не осталось. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил участник событий «Крымской весны», журналист Борис Васильев, комментируя идею украинских чиновников признать 26 февраля официальным днём сопротивления российской оккупации Крыма.

Крымские татары выкрикивают лозунги во время акции протеста перед зданием парламента Крыма в Симферополе. 26 февраля 2014 года

Напомним, именно в этот день на площади перед крымским парламентом состоялся митинг, в котором с одной стороны приняли участие пророссийски настроенные граждане, а с другой — экстремисты, прибывшие из Киева, а также местные украинские националисты.

«На самом деле это было последнее массовое выступление меджлисовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в поддержку украинских властей на территории полуострова. Видимо, поэтому они и решили считать 26 февраля «Днём сопротивления оккупации Крыма», хотя в этот день о переходе полуострова в Россию на официальном уровне речи не велось, были только призывы к этому со стороны выступающих на митинге», — отметил Борис Васильев.

Реальные очертания процесса возвращения Крыма в Россию, по его словам, появились 27 февраля 2014 года, когда в Симферополе и других городах Крыма подразделения Российских Вооружённых сил взяли под свой контроль все стратегические объекты на полуострове. Другого подходящего по смыслу «дня сопротивления» найти было и нельзя при всем желании.

«Можно предполагать, что это будет обновлённый аналог «Дня депортации», который крымские татары отмечают 18 мая и которому придаётся политическая окраска, исходя из тех реалий, которые имеют место в то или иное время. А поскольку в создавшихся условиях отмечать этот день на Украине нет политического смысла, поскольку она как бы не причастна к депортации, то и придумали вот такой «день сопротивления оккупации», который по замыслу инициаторов, с одной стороны, должен возбуждать крымских татар, проживающих в Крыму, с другой — проведение соответствующих акций на территории самой Украины», — пояснил Васильев.

Из госбюджета Украины, по его мнению, будут выделяться определённые средства, поскольку дату хотят установить на государственном уровне, и эти деньги, как принято в тех кругах, будут поделены между организаторами данных акций.

«Другого способа периодически напоминать о себе, как установление подобных «памятных дат», у запрещённого в России крымско-татарского меджлиса (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и окопавшихся на Украине его руководителей не находится», — подчеркнул Борис Васильев.

Напомним, законопроект о признании на Украине 26 февраля официальным днём сопротивления российской оккупации Крыма был накануне отправлен в администрацию президента Украины Петра Порошенко.

Первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова заявила, что выбор даты объясняется тем, что именно в этот день в 2014 году сторонники «украинского» Крыма вышли на митинг в Симферополе.

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Как сообщало ИА REGNUM, по мнению депутата Госдумы РФ от Крыма Андрея Козенко, принятие подобных абсурдных решений в то время, когда страна находится на грани нищеты, ещё больше настраивают население против украинских властей.

«Это, скорее, день окончательного и бесповоротного поражения украинских нацистов в Крыму. Попытки захвата власти меджлисовскими бандитами и кучкой «правосеков» не увенчались успехом. Своё мнение крымчане высказали в марте 2014 года. И собираются подтвердить его в марте этого года», — напомнил Андрей Козенко.