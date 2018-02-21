Калуга, 21 февраля, 2018, 17:16 — ИА Регнум. В преддверии празднования Дня защитника Отечества на торжественном собрании в Городской думе Калуги 21 февраля были отмечены первые калужане — герои общественно-патриотического проекта «Наши герои».

Пресс-служба Городской думы Калуги В Калуге отметили первых героев общественно-патриотического проекта

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, это — Герой России Евгений Клочков, погибший в 1999 году при выполнении боевой задачи на Северном Кавказе, бывший военный летчик, бригадир водителей ООО «Гортранссервис» Александр Дрожаков, глава семейной династии, работающей в ООО «Тайфун», Сергей Бондаренко, прапорщик полиции Галина Дворянинова, старшие сержанты полиции Алина Гринева и Елена Нагаева.

Целью проекта «Наши герои» является гражданско-патриотическое воспитания населения в атмосфере уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, участникам локальных конфликтов, гражданам, которые внесли особый вклад в развитие экономической, социальной, культурной и других сфер жизни нашего города. В церемонии награждения приняли участие глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов и депутаты Городской думы.

«Городская дума Калуги проводит системную работу по увековечению памяти выдающихся калужан, — подчеркнул Александр Иванов. — В последние годы было принято более пятидесяти решений об увековечении памяти наших земляков — это и установка мемориальных досок и наименование улиц. Так, например, в честь Героя Российской Федерации Евгения Клочкова была названа вновь образованная улица на Правобережье, в школе №1 создан музей имени Евгения Клочкова. Мы все преклоняемся перед его подвигом, светлая память о нём будет вечно жить в наших сердцах».

Глава городского самоуправления поздравил собравшихся с наступающим праздником и передал диплом участника конкурса в музей имени Евгения Клочкова.

«Как председатель городской призывной комиссии могу с уверенностью сказать, что молодое поколение калужан достойно своих прославленных предков, — заявил Александр Иванов. — Молодёжь охотно идёт на военную службу, многие выбирают делом своей жизни служение Отечеству в рядах вооружённых сил или правоохранительных органов. Сегодня мы чествует героев войны и труда, уверен, что вскоре в списке наших героев появится и много имён молодых калужан, которые прославят наши город спортивными достижениями, успехами в науке и творчестве, добросовестным трудом на благо малой Родины».