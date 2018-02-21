Африн, Сирия, 21 февраля, 2018, 16:41 — ИА Регнум. Заявление властей Турции о том, что турецкая армия воспрепятствовала вхождению отрядов сирийского народного ополчения (Сирийские национальные силы, СНС) в город Африн, не соответствую действительности. Такое заявление сделал сегодня, 21 февраля, в интервью РИА Новости официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду.

Курдские ополченцы Kurdishstruggle

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вокруг боев за сирийский город Африн, который удерживают курдские силы, развернулась настоящая информационная война.

Турция, которая в конце января начала военную операцию «Оливковая ветвь», направленную на ликвидацию курдского анклава на севере Сирии, уже в первые дни боев заявила, что её танки заняли Африн.

Однако вскоре выяснилось, что информация эта не соответствует действительности и курдские силы удерживают город, а также ряд окрестных деревень, которые они превратили в опорные пункты обороны.

Несколько дней назад появилась информация о том, что Сирийские национальные силы, которые воюют на стороне официального Дамаска, по соглашению с курдскими силами готовы занять Африн, чтобы защитить местное население от турецкой агрессии.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что турецкая армия даст отпор СНС, если они будут защищать вооруженные формирования курдов, или будут всячески приветствовать СНС, если те зачистят вооруженные формирования курдов.

Накануне последовал обмен противоречащими друг другу заявлениями. Представители курдов заявляли, что колонна войск СНС движется к Африну, а турецкая сторона заявляла, что продвижение колонны остановлено турецкой армией и сирийские силы несут потери.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил, что продвижение СНС к Африну остановлено и турецкая армия берет город в кольцо. Но официальный представитель курдских сил самообороны Рейзан Хеду утверждает, что войска СНС уже в Африне и занимают оборонительные позиции.

«Эрдоган сегодня оказался плохим дорожным полицейским, заявив, что остановил движение сирийских сил, которые направлялись в Африн. Эти слова неверны — силы уже в Афине», — сказал Хеду.