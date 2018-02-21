Киев, 21 февраля, 2018, 16:39 — ИА Регнум. Украинские эксперты обсуждают неспособность правительства Украины обойтись без внешнего кредитования, в частности затягивание Международным валютным фондом выделения Киеву очередного транша. По мнению аналитиков, сокращение прямых иностранных инвестиций и отсутствие внешних кредитов приведет к обесцениванию гривны.

Torange.biz Украинская гривна

В частности, финансовый аналитик Сергей Фурса призывает украинское правительство выполнить свои обязательства перед МВФ — повысить цены на газ для населения и принять закон об антикоррупционном суде.

«Так или иначе, цена на газ будет поднята. Ввиду уже начавшегося предвыборного сезона правительство не хочет поднимать цены. Цена газа для промышленности должна равняться цене для населения. Несколько лет назад цена на газ была поднята в два раза. Сейчас речь идет о поднятии цен на 20−25%… Мы пообещали МВФ поднять цены на газ еще год назад. Какого-то компромисса по этому вопросу я не вижу», — сказал Фурса 21 февраля в эфире телеканала News One.

По его словам, в 2018 году Украина может получить один транш от МВФ.

«Для следующего транша есть два условия — антикоррупционный суд и цена на газ. А назначение главы Нацбанка — это не условие МВФ, это условие здравого смысла. У нас уже 10 месяцев нет главы Нацбанка. А поскольку НБУ является подписантом меморандума с МВФ, он брал на себя часть обязательств, то логично, что должен быть глава НБУ. Есть сомнения относительно того, получим ли мы новый транш в рамках программы (с МВФ). Если речь идет об одном (кредите МВФ) — это максимум, что мы сможет получить в рамках программы», — считает Фурса.

В то же время директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко призвал Украину ввести эффективный механизм налогообложения украинских гастарбайтеров, чтобы рабочие могли рассчитывать на получение пенсий и соцзащиту.

«Польша не сможет без украинских гастарбайтеров осваивать инвестиции из ЕС, а украинские гастарбайтеры еще долго не смогут найти нормальную работу в ЕС. Поэтому, самое время поступить по-умному и помочь украинцам как можно быстрее и проще находить работу в Польше. А заодно решить проблему налогообложения доходов украинских гастарбайтеров, чтобы по возвращении в Украину у них не было проблем с налоговой и получением пенсий в будущем. Вот что украинская власть может и должна сделать, если она хочет, чтобы Украина реально интегрировалась в ЕС. Тем более что украинские гастарбайтеры привезут деньги в Украину. Получится, что Украина тоже получит финансирование из ЕС, но через гастарбайтеров. Потому что по-другому нереально», — написал Охрименко в блоге на «Корреспонденте».

Кроме того, директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко связывает возможное снижение прямых иностранных инвестиций в экономику Украины в 2018 году с угрозами, которые несет коррупция. При этом он считает, что программа кредитования МВФ попала в «зону риска».

«1) Приток прямых иностранных инвестиций в Украину может оказаться гораздо ниже прогнозируемых на этот год 2−3 млрд долл. 2) Открытая потребность во внешнем финансировании может быть увеличена на сумму недостающего притока инвестиции, т. е. на 1—2 млрд долл. 3) Сотрудничество с МВФ, а значит и любое институциональное внешнее финансирование (включая ЕС), оказывается в зоне риска. 4) Девальвационное давление на гривну потенциально может усилиться и вывести ее за пределы прогнозируемых параметров в 30 грн., которые заложены в макроэкономический прогноз госбюджета», — пишет Устенко на своей странице в Фейсбук.

При этом директор института развития экономики Украины Александр Гончаров соглашается с мнением эксперта аналитического центра Atlantic Council Андерса Аслунда о том, что правительство может девальвировать гривну из-за отсутствия кредитов МВФ.

«Это техника удержания власти. Разрушать надежды на перспективы реального роста доходов населения и оздоровления украинской экономики. А значит, нехватка внешнего финансирования и прямых иностранных инвестиций будет и дальше сильно влиять на рост волатильности гривны и рекордный уровень инфляции. И это очень хорошо понимают на Западе. Так, эксперт вашингтонского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд предупреждает, мол, отсутствие программы МВФ для Украины может вызвать значительную девальвацию гривны. В частности, хорошо известный в Киеве Андерс Аслунд уже открыто говорит: «Украину ожидают выплаты в 7 миллиардов долларов в этом году, насколько нам известно. Возможно, немного больше. И если Украина не будет иметь достаточных резервов, мы можем увидеть значительную девальвацию», — написал Гончаров в Фейсбуке.

Как сообщалось, в феврале Украину посетила техническая миссия МВФ. Представители международной финансовой организации не сообщили о дате приезда в Киев полноценной миссии МВФ. Кроме того, доноры не пообещали возобновить кредитование Украины, поскольку правительство не выполнило целый ряд взятых на себя обязательств. Напомним, Киев затягивает с принятием закона об антикоррупционном суде и повышением тарифов на газ.