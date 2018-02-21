Калуга, 21 февраля, 2018, 16:24 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, состоялось очередное заседание Городской думы Калуги.

Городская дума Калуги Заседание Городской думы Калуги 21.02.2018

Перед началом работы глава городского самоуправления Александр Иванов вручил знаки Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» депутату Законодательного собрания Карпу Диденко и директору Центра занятости населения города Калуги Василию Кузнецову.

Затем депутаты внесли изменения в бюджет города. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, доходная часть бюджета возросла на 413 миллионов рублей. 174,4 млн. рублей будет использовано для формирования резервных средств для обеспечения сбалансированности бюджета в ходе его исполнения.

60 миллионов рублей выделяется на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по решениям суда. Порядка 25,5 млн. рублей дополнительно будет выделено для финансового обеспечения деятельности школ и детских садов. По 20 миллионов рублей выделяется на организацию перевозки пассажиров городским электрическим транспортом и на выполнение муниципального задания МБУ «Калугаблагоустройство». 10 миллионов рублей пойдёт на ямочный ремонт, 37 миллионов рублей будет направлено на реализацию бюджетных инвестиций, в том числе и на оплату уже выполненных работ по реконструкции и строительству автодорог, благоустройству территории нового парка и строительству детского сада в районе ул. Верховой.

40 миллионов рублей, полученных в результате экономии от проведения конкурсных процедур, выделяются для предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности муниципального предприятия «Управляющая компания многоквартирными жилыми домами Московского округа».

Депутаты утвердили «Стратегию социально-экономического развития Калуги до 2030 года». Основой стратегии стал инновационный сценарий развития, предусматривающий модернизацию предприятий, диверсификацию экономики города, создание условий для развития человеческого потенциала, рост инвестиционной привлекательности, развитие туристической инфраструктуры и создание комфортной городской среды. Сценарий предусматривает пространственную организацию и комплексное развитие территории города, формирование и успешное функционирование научно-производственных кластеров, высокую инновационную активность.

«Сегодня был принят важнейший документ, определяющий основные направления развития нашего города до 2030 года, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Стратегия предусматривает масштабную работу по формированию комфортной городской среды и повышению туристической привлекательности Калуги. Важным этапом здесь является 2021 год — год 650-летия Калуги».

К знаменательной дате планируется реализовать ряд крупных проектов, таких как дворец спорта и Южный обход. Уже в текущем году будет завершено строительство второй очереди музея космонавтики, будут продолжены работы по благоустройству нового городского парка. Основной задачей городских властей станет создание условий для развития человеческого потенциала и повышения качества жизни калужан. Также в ходе заседания было принято решение об учреждении Детской доски почёта муниципального образования «Город Калуга».

Знаком Городской думы «За личный вклад в развитие Калуги» был награждён генеральный директор АО «Тайфун» Андрей Петраков. Также были внесены изменения в схему размещения нестационарных торговых объектов, согласованы сделки муниципальным предприятиям, приняты решения о постановке бесхозяйного имущества на учёт и создании в Городской думе комиссии по контролю за использованием муниципальных земель.

Был рассмотрен вопрос подготовки к выборам президента РФ. Особенностью текущей избирательной компании стала отмена открепительных удостоверений, избиратели теперь имеют возможность проголосовать по месту нахождения, для чего необходимо будет подать соответствующее заявление в территориальную избирательную комиссию или МФЦ.

В Калуге в ходе выборов будут использованы 84 новых комплекса обработки бюллетеней, на каждом избирательном участке будут присутствовать наблюдатели от Общественной палаты.