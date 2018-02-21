Ташкент, 21 февраля, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Россия и Узбекистан планируют организовать совместную подготовку и повышение квалификации кадров в сфере туризма, сообщает 21 февраля Sputnik Узбекистан.

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Издание отмечает, что в ближайшее время будет подписан меморандум между Казанским федеральным университетом и республиканским центром по повышению квалификации и переподготовке кадров в сфере туризма.

Ожидается, что подписание документа состоится в ходе визита российской делегации в Ташкент.

В настоящее время власти Узбекистана уделяют внимание развитию туризма в стране. Однако в республике ощущается дефицит квалифицированных кадров.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма».

В частности, в Узбекистане запускается сервис аренды легковых автомобилей, а также снимается запрет на фото- и видеосъемку в общественных местах.

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