Чебоксары, 21 февраля, 2018, 16:15 — ИА Регнум. Столице Чувашии для обеспечения инфраструктурой земельных участков, которые предоставляются бесплатно многодетным семьям, нужны «сумасшедшие деньги». Данный вопрос актуален для многих городов страны из-за дефицита земель — в результате участки выделяются по договорённости с другими муниципалитетами за пределами мегаполисов, в «голых полях». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в ходе расширенного депутатского заседания глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, отвечая на вопросы парламентариев.

Cap.ru Алексей Ладыков

Говоря о работе по предоставлению участков многодетным семьям, сити-менеджер выделил две основные проблемы, характерные для многих городов. Это дефицит свободных земель в пределах городской черты, в результате участки выделяются в близлежащих муниципалитетах. Как следствие — земли зачастую предоставляются в полях, без инфраструктуры.

«Получая эти земельные участки, люди не имеют возможности строить дома, потому что это голые поля, и там действительно нет инфраструктуры. Это головная боль и наша, и других городов. На ассоциации городов Поволжья мы неоднократно эту тему поднимали. И у всех этот вопрос стоит остро.

Подключение в среднем к одному дому обходится в 500−600 тыс. рублей. У нас 2 тыс. участков, умножаем на 500 тыс. — получается, что миллиард рублей из городского бюджета должны выделить на строительство сетей (за 2017 год собственные доходы Чебоксар составил 4 млрд рублей, ИА REGNUM). Сумасшедшие деньги. Поэтому мы ищем варианты привлечения средств из федерального бюджета, чтобы эту программу реализовать. Во многих городах вопрос остаётся нерешённым», — сказал Алексей Ладыков.

В Чебоксарах в настоящее время, по словам сити-менеджера, земли получили около 2 тыс. семей — что менее половины поставленных на учёт многодетных семей. В этом году планируется сформировать ещё 400 участков.

Один из вариантов решения вопроса — финансовая компенсация за землю. Но «пока, к сожалению, этот вопрос не решён, хотя это интересный вариант решения проблемы». Глава администрации Чебоксар пояснил, что порядка 70% получателей — малоимущие семьи, которым в силу финансовой ситуации будет «сложно» построить дом в ближайшее время.

«В итоге участок, возможно, будут перепродавать, появятся какие-то новые игроки на этом рынке. Тем не менее мы работу в этом направлении ведём. У нас спроектировано строительство инженерных сетей по четырём территориям. Затем совместно с депутатами будем решать, какой объём средств будем выделять на это направление.

Пока вопрос непростой, сложный, хотелось бы, конечно, чтобы на уровне Федерации этот вопрос, проект был поддержан», — сказал градоначальник.