Ташкент, 21 февраля, 2018, 16:19 — ИА Регнум. В Узбекистане до 1 января 2019 года импорт картофеля освобождается от уплаты таможенных платежей, сообщает 21 февраля «Подробно.uz» со ссылкой на указ президента республики Шавката Мирзиёева.

Pxhere.com Картофель

Отмечается, что данная мера направлена на исключение дефицита картофеля на внутреннем рынке, а также сдерживание роста цен.

Глава республики поручил государственному таможенному комитету обеспечить своевременное и беспрепятственное таможенное оформление импортируемого картофеля.

Импортеры картофеля освобождаются от таможенных платежей, за исключением сборов за оформление.

Отметим, в Узбекистане сохраняется дефицит картофеля, который усиливается в зимний период. Значительная часть этого продукта поступает из России. Однако импорт не позволяет коренным образом изменить ситуацию — к Новому году стоимость одного килограмма картофеля увеличивается вдвое.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года министр сельского хозяйства России Александр Ткачев прибыл с официальным визитом в Узбекистан. В ходе переговоров он отметил, что РФ заинтересована в увеличении экспорта в республику картофеля и других сельскохозяйственных продуктов.

Кроме этого, по итогам визита было подписано соглашение о создании совместного селекционно-семеноводческого центра по выращиванию картофеля в Узбекистане.