Москва, 21 февраля, 2018, 16:07 — ИА Регнум. Признание представителя госдепа Хезер Науэрт о том, что американские послы будут отговаривать страны от сотрудничества с Россией, говорит о главном принципе построения отношений США со своими партнерами, сообщил 21 февраля глава министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Представитель госдепартамента публично с гордостью сказала, что все американские послы во всех без исключения странах мира, имеют строгие инструкции: ежедневно ходить и требовать, чтобы соответствующие государства не сотрудничали с Россией», — сказал Лавров.

Сказанного, по словам главы российского МИД, достаточно, чтобы понять принципы американцев в вопросе выстраивания отношений со иностранными партнерами.

Напомним, 20 февраля Науэрт заявила, что послы США проведут переговоры со странами о применении закона «О противостоянии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA) и объяснят последствия сотрудничества с российскими компаниями и ведомствами.

Ранее посол ЕС в России Маркус Эдерер сообщал, что Евросоюз является суверенным объединением, а входящие в ЕС страны будут самостоятельно принимать решения о том, вводить или нет те или иные ограничения.

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