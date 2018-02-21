Санкт-Петербург, 21 февраля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Санкт-Петербург и Ленинградскую область в ближайшие часы ожидает понижение температуры воздуха до таких отрицательных величин, которых еще не было в течение зимнего сезона 2017/2018 года. Об этом сообщили сегодня, 21 февраля, в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Дарья Драй ИА REGNUM Дворцовая площадь

На карте Гидрометцентра России оба региона уже попали в «оранжевую зону», что означает: погода опасна; имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба.

По прогнозам синоптиков, 22 февраля температура воздуха в ночные часы в Петербурге упадет до 22−24 градусов ниже нуля. Днем будет минус 11−13 градусов. Погода преимущественно без осадков. Местами туман, изморозь. Ветер северо-западный, западный 2−5 м/с. На дорогах гололедица.

В Ленинградской области 22 февраля температура воздуха ночью может опуститься до минус 25 градусов, днем будет минус 9−14 градусов. Местами пройдет небольшой снег.

Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу просит горожан учитывать погодные условия, ограничить время пребывания на открытом воздухе, одеваться соответственно погоде.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов сообщил, что весна придет в Северную столицу не раньше второй половины марта.

Читайте также: Из-за аномальных морозов в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности

Как сообщало ИА REGNUM, из-за ожидаемых в Москве в ночь на 22 и на 23 февраля аномальных морозов синоптики также объявили в столичном регионе «оранжевый» уровень опасности.