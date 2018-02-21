Ярославль, 21 февраля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В Ярославле появилось два новых памятника культуры муниципального значения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области.

Yarregion.ru Здание мельницы в Ярославле

В единый государственный реестр объектов культурного наследия включили здание мукомольной мельницы А.А. Галкина — И.В. Вахрамеева 1905 — 1906 годов постройки, а также жилой дом мукомольной мельницы» 1906 года постройки. Памятники находятся в в Заволжском районе Ярославля на улице Смолякова, 23а.

Здания расположены на территории мельзавода № 2 и входят в комплекс его построек. В августе 1904 года вологодский купец Александр Галкин подал прошение на строительство мельницы и в 1905 начал стройку. Здание мельницы — образец промышленной архитектуры начала XX века, построено в так называемом «кирпичном» стиле. В течение XX века мельница использовалась по прямому назначению — здесь был мукомольный завод. Именно он и предложил включить здания в список памятников.

«Здание фабрики сейчас находится в таком состоянии, что его эксплуатировать нельзя. Собственнику надо его реконструировать и потом восстанавливать — идеально, если в первоначальном виде. Но там не все так просто», — сказала корреспонденту ИА REGNUM эксперт Мария Стовичек, которая проводила государственную историко-культурную экспертизу выявленных объектов культурного наследия.

Сейчас здание мельницы находится не в лучшем состоянии. В АО «Мукомольный завод № 2» планируют законсервировать здание, а потом решать его дальнейшую судьбу.