Калуга, 21 февраля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. Расследование по факту незаконной организации и проведения азартных игр завершено в Калуге. Подпольный игорный клуб делил помещение с пивным магазином, сообщила 21 февраля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Оксана Щипова.

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В организации подпольного казино обвиняется 31-летний калужанин. Игровое оборудование находилось в помещении на улице Московской Калуги. Оно было изъято правоохранителями.

По факту незаконной организации и проведения азартных игр было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 171.2 УК РФ. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

В том случае, если обвиняемый будет признан виновным в инкриминируемом деянии, суд может назначить ему наказание вплоть до лишения свободы, пояснила Щипова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Калуге были возбуждены два уголовных дела по факту осуществления незаконной предпринимательской деятельности при проведении азартных игр. Ущерб от действий злоумышленников превысил 250 тыс. рублей.