Москва, 21 февраля, 2018, 15:39 — ИА Регнум. Помочь российскому кёрлингисту Александру Крушельницкому, чья допинг-проба оказалась положительной, может только расследование. Об этом 21 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

medialeaks.ru Дмитрий Сергеевич Песков

«Сейчас единственное, что может помочь нашему спортсмену, это расследование, которое будет производиться в том числе в соответствии с нашим действующим антидопинговым законодательством», — сказал Песков, комментируя ситуацию.

По словам представителя Кремля, остается надежда, что итогом расследования станет реабилитация спортсмена. Факт наличия допинга есть, но всё же нужно надеяться, добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 февраля на Олимпиаде в Пхёнчхане кёрлингисты Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова, выступающие за команду «Олимпийских атлетов из России», завоевали бронзовую медаль. После этого спортсмен сдал тест на допинг, оказавшийся положительным.

Проба «Б» также подтвердила наличие запрещенного мельдония в организме атлета. В тот же день Спортивный арбитражный суд (CAS) открыл дело против Крушельницкого.

Сам спортсмен выступил с официальным заявлением, утверждая, что никогда не принимал допинг и всегда тщательно следил за выполнением правил. Ранее Крушельницкий проходил допинг-тестирование до начала Игр, 22 января. Проба, как и все предыдущие, была отрицательной.