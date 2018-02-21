Пермь, 21 февраля, 2018, 15:58 — ИА Регнум. В Пермском крае февраль отметится как месяц митингов против развала системы здравоохранения. Народ выходит с протестами на улицу. По мнению некоторых СМИ, ситуацию в крае политизируют намеренно накануне выборов президента. Однако возмущение народа последствиями реформ в здравоохранении не нуждается в политизации. Люди хотят иметь доступную медицинскую помощь, которая со временем всё более отдаляется.

Аллегория медицины. Чиприани Джованни Баттиста

Митинг в Перми

Около 100 жителей пермских микрорайонов Лёвшино, Новые дома, Январский, Домостроительный и ПДК вышли на митинг 18 февраля. Они требовали вернуть поликлинику, закрытую по решению краевого минздрава. Работу поликлиники №1 по ул. Домостроительной приостановили в конце 2017 года. Причиной стало аварийное состояние здания. Пациентов (около 16 тыс. человек) распределили между тремя поликлиниками, расположенными на улицах Качканарской, Мозырькой и Бушмакина. Местных жителей данное решение не устроило, по их мнению, получение медицинской помощи стало намного сложнее.

В минздраве края отметили, что здание поликлиники пришлось срочно закрыть во благо самих же пациентов: пребывание в нём становилось опасным для жизни из-за частичного обрушения потолка. Министр Дмитрий Матвеев заявил, что прорабатывается несколько вариантов решения проблемы. Организована экспертиза здания, чтобы понять — можно ли его в принципе отремонтировать. Параллельно ведётся поиск свободных помещений под поликлинику. Кроме того, рассматривается и вопрос размещения поликлиники по ул. Лобачевского, 26, где размещена МЧС № 6. Хотя сначала там необходимо провести ремонт.

Однако вариант на ул. Лобачевского людей не устраивает, о чём они указали в открытом письме министру здравоохранения. Жители считают, что поликлиника должна быть в шаговой доступности. Сейчас участки раскиданы по всему микрорайону Лёвшино и даже перенесены в другой район — Молодёжный. Пермяки указывают на транспортную проблему и неблизкий путь. Кроме этого, поездки требуют финансовых трат.

«Мы терпеливо ждём детскую и взрослую поликлинику с 80-х годов прошлого века! Сначала ждали детскую, за это время дети выросли, и у них уже появились свои дети. Теперь ждём взрослую. Между тем микрорайон разрастается, строятся новые дома, людей переселяют к нам из других районов и городов Пермского края. Нам как воздух необходима новая поликлиника. Хотя места для размещения поликлиники и сейчас, на наш взгляд, есть. Это пустующие первые этажи новостроек нашего района, в микрорайоне ПДК», — говорится в письме.

Стоит отметить, что строительство новой взрослой поликлиники в ближайшее три года не запланировано. При разработке документации по планировке территории администрацией города Перми не предусматриваются земельные участки для строительства поликлиник в шаговой доступности в соответствии с градостроительными нормами, в связи с чем министерство здравоохранения вынуждено принимать решения по переустройству существующих зданий для организации поликлинического приёма.

Участники митинга 18 февраля просили оборудовать в шаговой доступности хотя бы терапевтический кабинет. Свои требования участники митинга указали в петиции, адресованной первым лицам Перми и края. Петицию подписали около 1,4 тыс. человек.

Одна из организаторов акции Людмила Ёлтышева отметила, что за день до митинга в адрес организаторов начали поступать предупреждения, что они «сталкивают власть с народом», а в ходе пикета были слышны различные обвинения и упрёки, что всё это предвыборная провокация. Однако несмотря на эти попытки нивелировать реальную остроту проблемы и упрямое молчание властей, отказываться от своих требований жители Орджоникидзевского района не намерены.

Протест готовят в Уинском районе

Эстафету протеста Перми подхватывает Уинский район, где на 24 февраля намечен митинг «За сохранение и развитие медицинского обеспечения Уинского района!». Его проведение уже согласовано с местной администрацией. Организатором протестной акции выступил бывший главный врач районной больницы Дмитрий Барановский. Он отметил несколько серьёзных проблем в медучреждении: большую кредиторскую задолженность, сокращение медперсонала, закрытие ряда отделений. Вместо отделения гинекологии и роддома появятся отделение стоматологии, лаборатория и будет введена ставка психиатра. Ближайший роддом — в Кунгуре, до которого ещё надо доехать. Путь неблизкий — около 100 км.

«Часто думаю о том, что происходит с медициной, с Пермским краем. Я не пиарщик, я не делаю себе карьеру на чужом горе, да и пишу я, наверное, не очень складно, — не писатель я и не журналист. Я просто хочу, чтобы людям оказывали своевременную, квалифицированную помощь. Просто хочу, чтобы пожилая женщина или мужчина могли дойти до поликлиники, а если не могут дойти, то чтобы к ним пришёл врач. Хочу, чтобы у детей было будущее в районах и чтобы любому, кто нуждается в помощи, оказали её вовремя. Хочу, чтобы люди имели возможность лечиться препаратами, которые им положены, и их не заставляли покупать их. Я врач. В первую очередь врач и всегда им оставался и остаюсь», — отметил медик в соцсети, размышляя о ситуации, которая сложилась в системе краевого здравоохранения.

Некоторые местные эксперты считают, что организацией протеста экс-главный врач пытается свести счёты с минздравом края. По данным ряда СМИ, в 2017 году он вернулся в Пермский край из столицы и получил назначение главврачом в Уинскую райбольницу. Однако в марте был уволен.

Барановскому приписывают создание группы в соцсети «ЗдравоСохранение. Пермский край».

«Приветствую Вас на станице ЗдравоСохранение Пермский край. В условиях современности, когда медицина не стоит на месте, важно быть в курсе событий. Случается и так, что мы с нашими проблемами и бедами сталкиваемся с глухой стеной чиновничьих заборов. Важно всегда помнить, что только вместе мы можем свернуть горы и заставить слышать и уважать наше мнение. Только прямой диалог с властью способен конструктивно решать все возникающие проблемы», — говорится в разделе «информация» страницы соцсети.

Пошли разговоры, что бывший главврач имеет чью-то серьёзную поддержку, а под всеми акциями — политическая подоплёка. Однако нельзя сбрасывать со счетов и то, что тихий протест людей зрел годами. Провал реформ уже признан на федеральном уровне. Дмитрий Барановский озвучивает проблемы, общие для медучреждений.

Системная проблема

Руководитель рабочей группы «Социальная справедливость» регионального отделения ОНФ Дмитрий Омутных считает, что ситуация, сложившаяся из-за закрытия поликлиники для жителей пяти микрорайонов Перми (Лёвшино, Новые дома, Январский, Домостроительный и ПДК), является системной проблемой. Он отметил, что митинги протеста возможны только при отсутствии конструктивного диалога населения с органами власти и адекватных предложений по решению проблем.

Организаторы акции обратили внимание на то, что 18 февраля на массовой акции присутствовали главврач МСЧ № 6 и заместитель министра здравоохранения, которые никаких комментариев по существу не дали.

«К сожалению, на данный момент минздравом Пермского края предлагаются очередные организационные мероприятия по оптимизации в виде укрупнений и объединений лечебных учреждений и строительству новых многопрофильных больниц в необозримом будущем.

При строительстве новых микрорайонов обязательно должны учитываться потребности населения в учреждениях здравоохранения и образования. И уж тем более не должны закрываться действующие лечебно-профилактические учреждения в условиях и так существующей проблемы доступности», — отметил Омутных.