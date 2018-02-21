Москва, 21 февраля, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Сегодня, 21 февраля, сырьевой рынок продолжает заметно качать, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

lalabell68 Нефтяная вышка

Баррель североморской нефти Brent стоит к настоящему времени $64,96 (-0,45%). «Бочка» легкой техасской нефти WTI торгуется по $61,29 (-0,8%).

«Согласно средним ожиданиям, за прошлую неделю запасы нефти могли вырасти в США на 2,5−3 млн баррелей.

Примерно на 1 млн баррелей были способны расшириться запасы бензина, а с запасами дистиллятов картина остается очень неоднородной», — привеле цифры Бодрова.

21 февраля вечером с опозданием на сутки из-за нерабочего понедельника Американский институт нефти выпустит обновленные данные на этот счет. 22 февраля выйдет аналогичный релиз от минэнерго США.

По ее мнению, дополнительно инвесторов в нефти несколько нервирует невнятная позиция доллара США.

«Рынок рассчитывает на вечерние протоколы последнего заседания Федрезерва США, в которых намерен найти указания на более агрессивную монетарную политику и повышение процентных ставок в 2018 году.

Если доллар укрепится на таком фоне, нефть окажется под дополнительным давлением», — считает эксперт.

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