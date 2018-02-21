Москва, 21 февраля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Украинский закон о реинтеграции Донбасса «уводит в сторону» от выполнения минских договорённостей, заявил 21 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Словении Карлом Эрьявецем.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Сергей Лавров подчеркнул, что западные страны (Германия и Франция) должны понять: действия киевских властей «уводят в сторону от выполнения минских договорённостей».

«Имею в виду прежде всего так называемый закон о реинтеграции Донбасса, который допускает и даже поощряет применение силы для восстановления территориальной целостности Украины. Это считаем абсолютно недопустимым», — сказал глава МИД РФ.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко утвердил данный нормативный акт, поручив руководству вооружённых сил страны изменить формат силовой операции в Донбассе.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях госполитики по обеспечению госсуверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» (закон «о реинтеграции Донбасса»). По словам Порошенко, закон позволит «сменить формат операции в Донбассе».

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Принятый документ называет незанятые вооружёнными силами Украины регионы Донбасса «оккупированными». При этом в законе отмечается, что в регионе установлена «оккупационная администрация РФ».

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