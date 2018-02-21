Киев, 21 февраля, 2018, 15:40 — ИА Регнум. Санкции против украинских отделений российских банков будут продлены, заявил директор департамента финансовой стабильности Национального банка Украины (НБУ) Виталий Ваврищук, сообщает 21 февраля УНИАН.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По его словам, Нацбанк Украины рекомендует продлить санкции, введенные советом национальной безопасности и обороны (СНБО) годом ранее против российских банков «Сбербанк», «VS Bank», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк».

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Напомним, 16 марта 2017 года по решению президента Украины Петра Порошенко против ряда российских банков были введены санкции сроком на один год. Санкции запрещали вывод украинскими отделениями банков капитала в материнские структуры.

После введения санкций «Сбербанк России» продал украинское отделение группе «ТАС». Помимо санкций, на украинские офисы российских банков регулярно нападают радикалы, которые считают, что санкций «недостаточно».

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Так, отделения «Сбербанка» не раз на Украине поджигались украинскими националистами, экстремисты блокировали офисы, заливали банкоматы монтажной пеной и оставляли оскорбительные надписи на стенах зданий.