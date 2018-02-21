Москва, 21 февраля, 2018, 15:19 — ИА Регнум. В Минпромторге РФ несколько обеспокоены чрезмерным укреплением рубля. Слишком сильный рубль вставляет палки в колеса импортозамещению. Риски снижения нефтяных цен делают рубль уязвимым и инвесторы не могут не понимать этого, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента аналитики компании АНАЛИТИКА Онлайн Глеб Задоя.

eluela31 Нефть

«Сейчас инвесторы очень внимательно следят и чутко реагируют на смену настроений в новостном потоке. Практически с середины января черное золото дешевеет, что, конечно же, давит на котировки российского рубля, который в начале февраля впервые сначала года поднимался выше 58 рублей», — отметил эксперт.

21 февраля утром на торгах московской бирже за одну единицу американской валюты дают 56 рублей 65 копеек, евро торговался в районе 69 рублей 85 копеек. Котировки нефти марки Brent торговадись чуть ниже 65 долларов за баррель. Курс биткоина по данным портала CoinMarketCap вновь опустился к отметке 11 000 долларов.

«Ситуация на российском валютном рынке выглядит достаточно стабильной. Нужно сказать, что снижение нефтяных цен, безусловно, являются фактором давления на российский рубль.

Но в то же самое время довольно высокий интерес инвесторов к российскому госдолгу и налоговый период, который сейчас проходит в России, оказывают поддержку рублю», — пояснил Задоя.

Сейчас курс доллара находится вблизи своих минимальных значений за последние несколько лет. И сползание курса в диапазон от 55,50 — 56 рублей за доллар открывает неплохие возможности для покупок на среднесрочную перспективу. В частности, в Минпромторге считают, что комфортным курсом доллара мог бы быть курс 60−62 рубля.

«Крайне маловероятно, что в ближайшее время можно будет увидеть такое укрепление американской валюты, но очередные речи российских министров относительно чрезмерного укрепления рубля должны в ближайшее время сделать свое дело.

Вероятнее всего после завершения налогового периода курс доллара вновь вернется к росту. Однако рост этот, скорее всего, будет ограничен 58 рублями за доллар, по крайней мере, до президентских выборов», — считает эксперт.

Читайте также: Доллар стремится к 57