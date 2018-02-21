Киев, 21 февраля, 2018, 15:04 — ИА Регнум. Около миллиона жителей Украины покинуло страну за 2017 год, заявил глава МИД Украины Павел Климкин. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Украинская граница

В ходе своего выступления на конференции «Международная встреча высокого уровня по вопросам реформ на Украине», министр подчеркнул, что ежемесячно из страны уезжает 100 тыс. граждан.

«Только в прошлом году Украину покинули больше миллиона украинцев. Посмотрите — когда 100 тыс. украинцев покидают Украину ежемесячно, вопрос далеко не только в том, что там более высокие зарплаты. Это вообще понимание будущего и качества жизни», — сказал Климкин.

Кроме простого выезда за границу в надежде отыскать «светлое будущее», по мнению главы МИД Украины, есть еще и «мина замедленного действия» в виде обучения польскому языку на западе страны.

«Несколько месяцев назад посетил в Ивано-Франковске польскую школу, в которой 24 польских класса — в которых нет почти ни одного поляка», — добавил глава ведомства.

Он отметил, что ученики этой школы учат польский язык, так как мечтают уехать жить и работать в Польшу.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно прогнозу ООН, население Украины к 2050 году сократится на 8 млн человек. Согласно прогнозу организации, страны Восточной Европы в течение ближайших десятилетий будут терять свое население. В ООН прямо заявили о надвигающейся на территории этих государств демографической катастрофе.

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Для Украины в ООН спрогнозировали снижение численности населения на 18% к 2050 году — с 44,22 млн до 36,42 млн человек, а к 2100 году — до 28,19 млн человек.

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