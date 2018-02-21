Киев, 21 февраля, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Компромисс между МВФ и Украиной о выделении Киеву пятого транша в размере $1,9 млрд не достигнут. Власти страны рассчитывают на китайский кредит и выпуск государственных облигаций, сообщает 21 февраля телеканал RT, ссылаясь на источник в украинском Минфине.

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По словам источника, в период с 12 по 16 февраля представители МВФ находились на Украине, где проводили переговоры с правительством страны о выполнении Киевом взятых на себя обязательств. Фонд ждет от Киева принятия закона об антикоррупционном суде, повышения тарифов на газ и сокращения бюджетных расходов.

«Компромисса во время переговоров добиться не удалось», — отметил он.

Украинские власти боятся выполнять требования МВФ незадолго до выборов — они должны состояться в 2019 году. Очередное ухудшение социально-экономической обстановки грозит Киеву взрывом народного гнева.

Таким образом, Киев может оказаться без пятого транша от МВФ — единственного, ожидаемого в 2018 году. При этом Украина, золотовалютные резервы которой составляют менее $19 млрд, уже задолжала фонду более $12 млрд. Большую часть долга она должна вернуть до 2020 года.

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По словам источника в администрации Порошенко, в Киеве осознают нереальность выполнения требований фонда, а потому рассматривают альтернативы для привлечения средств. Одна из них — попросить у Китая.

В обмен на инвестиционные проекты Украина надеется получить от КНР живые деньги. Однако, отмечают эксперты, в Пекине могут и отказать, опасаясь, что деньги попросту разворуют.

Другой путь — размещение ценных бумаг на зарубежных рынках также проблематичен. В первой половине 2018 года украинский Минфин планирует разместить еврооблигации на $2 млрд, однако обслуживание этих бумаг обойдётся дороже, чем кредит МВФ.

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