Санкт-Петербург, 21 февраля, 2018, 14:53 — ИА Регнум. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по требованию комитета имущественных отношений (КИО) Смольного расторг договор аренды комплекса «Морской вокзал» на площади Морской Славы в Василеостровском районе города. Об этом сегодня, 21 февраля, сообщила пресс-служба комитета. Власти Петербурга намерены взыскать с бывшего арендатора и другие многомиллионные долги. В будущем Морвокзал обретет нового хоязина.

Mvokzal.ru Морской вокзал Санкт-Петербурга

С 1998 года восьмиэтажное здание советской постройки на берегу Финского залива (общей площадью более 26,8 тыс. кв. м), три причала, пирс и берегоукрепление арендовало у города АО «Морской вокзал».

В последние годы предприятие накопило крупные долги по арендной плате в размере более 18 млн рублей. Тогда КИО обратился в суд, потребовав взыскать долги, пени за просрочку, а также расторгнуть договор аренды и выселить АО из комплекса Морского вокзала.

В итоге решением Арбитражного суда расторгнут договор аренды имущественного комплекса «Морской вокзал», а с ответчика взыскана задолженность по арендной плате и пени в размере порядка 16,8 млн рублей за период с 1 ноября 2016 года по 28 февраля 2017 года.

Но это еще не конец истории: со стороны КИО подготовлены иски о взыскании задолженности по арендной плате и пени за последующий период (с 1 марта 2017 года по 31 декабря 2017 года) в размере 55 млн рублей, а также о расторжении договора аренды земельного участка под имущественным комплексом, выселении АО «Морской вокзал» с земельного участка и взыскании задолженности по аренде за землю и пени в размере 12,3 млн рублей в период с 1 июля 2016 года по 31 декабря 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года глава комитета по развитию туризма Петербурга Андрей Мушкарев говорил о том, что арендаторы Морского вокзала не выполняют условий договора, в том числе в части реконструкции здания и оплаты текущих долгов.

При этом Петербургу для дальнейшего развития круизного судоходства нужны причалы Морского вокзала, поскольку мощности нового пассажирского порта — «Морского фасада» — уже почти исчерпаны.

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После расторжения договора с задолжавшим арендатором планируется передать управление Морским вокзалом «Морскому фасаду». Андрей Мушкарев также говорил, что ведутся переговоры с потенциальными инвесторами, которые готовы вкладывать средства в реконструкцию комплекса Морского вокзала.

Количество иностранных туристов, прибывших в Санкт-Петербург морским путем в 2017 году, на 53% выше показателя 2016 года и составляет в натуральном выражении 741 тыс. человек (данные ноября 2017 года). Санкт-Петербург занимает первую строчку в рейтинге самых популярных городов для круизов в России.