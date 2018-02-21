Москва, 21 февраля, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы обеспокоены ситуацией вокруг банка «Югра» — парламентариям продолжают поступать коллективные обращения граждан, которые не могут получить свои вклады, передает корреспондент ИА REGNUM 21 февраля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Заявление ЦБ о признании кредитной организации банкротом поступило в арбитраж 7 августа 2017 года. Страховой случай с «Югрой», у которой регулятор с 28 июля отозвал лицензию, стал крупнейшим за период расчистки российской банковской системы. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам «Югры» в 169,2 млрд рублей.

ЦБ сообщал, что разница между активами и обязательствами банка «Югра» по состоянию на 8 сентября составила 86,1 млрд рублей.

Согласно реестру обязательств ПАО Банк «Югра» перед вкладчиками, 34 679 вкладчиков имеют вклады в размере свыше 1,4 млн рублей, приводят данные депутаты, величина средств, не подлежащих страховому возмещению, составляет 16,109 млрд рублей.

Парламентарии от фракции ЛДПР обратили внимание на то, что «действиями ЦБ РФ по введению временной администрации и отзыву лицензии ПАО Банк «Югра» были нарушены права многочисленных вкладчиков, которые на сегодняшний день не осведомлены о судьбе своих вкладов и не имеют возможности вернуть средства, вложенные в банк».

Депутаты выступили с протокольным поручением комитету Госдумы по финрынку запросить информацию в ЦБ о результатах работы временной администрации по управлению банком, а также о текущем состоянии финансовой организации.

Парламентарии также просят комитет Госдумы по безопасности запросить в Генпрокуратуре информацию о нарушениях, выявленных в ходе проверок банка, а также «о наличии на момент проведения проверок активов, реализация которых позволит удовлетворить требования вкладчиков, размер вкладов которых превышает размер страхового возмещения».

Арбитражные суды двух инстанций ранее отклонили заявление собственников «Югры», требовавших признать незаконными приказы Центробанка от 7 июля о назначении временной администрации и введение моратория на выплаты кредиторам. Кроме того, арбитраж Москвы в декабре 2017 года подтвердил законность приказа ЦБ об отзыве лицензии. Это решение пока не вступило в законную силу.

Арбитражный суд Москвы отложил на 19 марта 2018 года рассмотрение обоснованности заявления Банка России, который требует признать банкротом банк «Югра», входивший до отзыва лицензии в топ-30 в России.