Эр-Рияд, 21 февраля, 2018, 14:17 — ИА Регнум. Владельцы верблюдов, которые кололи животным ботокс, наказаны. Крупные денежные штрафы на них наложили власти Саудовской Аравии. Размер штрафов составил до 109 тысяч шекелей для каждого нарушителя (30 тыс. долларов).

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года дюжина одногорбых верблюдов, принимавших участие в традиционных для Саудовской Аравии смотрах этих животных — «конкурсе красоты», — были дисквалифицированы судьями.

Причиной стало то, что для повышения привлекательности животных — придания более выразительной формы рту, носу и нижней челюсти — их владельцы использовали ботулотоксин, известный также как ботокс.

Напомним, фестиваль верблюдов под патронатом короля Абдул-Азиза проходит в пригороде Эр-Рияда в течение 28 дней. Он включает в себя такие состязания как верблюжьи скачки, демонстрацию навыков обучения верблюдов, искусство работы с верблюжьей шерстью. По его итогам будет выбрано самое красивое животное. Призовой фонд составит 57 млн долларов.