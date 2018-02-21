Симферополь, 21 февраля, 2018, 14:14 — ИА Регнум. Если на Украине хотят настоящего праздника, пусть отмечают его 27 февраля в «День Сил специальных операций ВС России». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Госдумы Андрей Козенко, комментируя очередную сомнительную инициативу украинских чиновников признать 26 февраля официальным днём сопротивления российской оккупации Крыма.

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«Этот памятный день установлен Указом президента Российской Федерации В.В. Путина № 103 от 26 февраля 2015 года. Пускай этот праздник отмечают — зачем новые? А 26 февраля — траурный день, в память погибших граждан Игоря Постного и Валентины Корневой от рук меджлисовских (крымскотатарский «меджис» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) бандитов Джемилёва и Чубарова в ходе столкновений у Госсовета Крыма. Тогда ещё 80 человек получили различные ранения», — отметил парламентарий.

По его мнению, дата 26 февраля выбрана неслучайно, поскольку именно в этот день состоялся митинг, на котором крымчане потребовали провести референдум по выходу из состава Украины.

«Это, скорее, день окончательного и бесповоротного поражения украинских нацистов в Крыму. Попытки захвата власти меджлисовскими (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бандитами и кучкой «правосеков» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не увенчались успехом. Своё мнение крымчане высказали в марте 2014 года. И собираются подтвердить в марте этого года», — напомнил Андрей Козенко.

«Принимая подобные абсурдные решения в то время как страна находится на грани нищеты, украинские власти ещё больше настраивают против себя население, уже практически готовое выйти на них с вилами. Что же касается якобы заключённых по политическим мотивам в Крыму, надо назвать конкретные фамилии. Напротив каждой из этих фамилией статья далеко не политическая, а зачастую связанная с уголовными правонарушениями. Никакого «сопротивления» в Крыму, о котором говорит эта барышня (первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова — прим. ИА REGNUM ), я не вижу, его нет», — подчеркнул депутат.

Он также пояснил, почему националистические движения на полуострове никогда не приживались и всегда получали отпор.

«Нацисты ставку делали, в основном, на меджлисовцев (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Но и сегодня они вне закона. Крым — исконно русская земля, и крымчане всегда ощущали себя частью России. А под оккупацией находились как раз в период украинского правления. Ждали лишь подходящего момента, чтобы вернуться на Родину, готовили почву, формируя пророссийское движение. Фактически это были представители Русской общины Крыма и партии «Русское единство». К счастью, сегодня для Крыма украинский бред в прошлом. А в будущем — у нас огромные перспективы для развития и процветания нашей республики как части великой и могучей Российской Федерации», — рассказал Козенко.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о признании на Украине 26 февраля официальным днём сопротивления российской оккупации Крыма был отправлен в администрацию главы государства Петра Порошенко.

Как заявила первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова, выбор даты объясняется тем, что именно в этот день в 2014 году сторонники «украинского» Крыма вышли на митинг в Симферополе.

«Этот день должен быть официально днем сопротивления оккупации Крыма Россией. Соответствующий документ от Кабмина направлен в администрацию президента, и в настоящее время рассматривается вопрос подписания соответствующего указа», — цитирует издание «Укринформ» чиновницу.