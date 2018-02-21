Брянск, 21 февраля, 2018, 14:22 — ИА Регнум. Связисты Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Брянской и Воронежской областях, получили на вооружение модернизированные станции радиосвязи «Артек». Об этом 21 февраля сообщил начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

Vitaly V. Kuzmin Станции радиосвязи Р-166-0,5 «Артек»

«На вооружение поступили пять радиостанций, смонтированных на базе бронетранспортера БТР-80», — сообщил Мугинов.

По его словам, радиостанции «Артек» предназначены для обеспечения радиосвязи в режимах коротких и ультракоротких волновых диапазонах, с противодействием наземным и воздушным комплексам.

Кроме того, станции работают по двум независимым направлениям радиосвязи одновременно, что в комплексе с высокопроходимой колесной базой увеличивает живучесть развернутых пунктов управления подразделениями в три раза. Время развертывания комплекса управления — до 10 минут.

Напомним, ранее дислоцированные в Воронежской области бомбардировщики Су-34 ЗВО выполнили ночные и дневные бомбометания.

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