Калуга, 21 февраля, 2018, 09:59 — ИА Регнум. На внеочередном заседании Городской думы Калуги 20 февраля депутатам был представлен отчёт о деятельности городского головы за 2017 год. Перед заседанием состоялась встреча депутатов с губернатором Калужской области Анатолием Артамоновым.

Городская Дума Калуги Внеочередное заседание Городской думы Калуги 20.02.2018

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в ходе встречи обсуждались вопросы строительства Южного обхода, благоустройства города, создания второй очереди нового городского парка, строительства новых школ и детских садов, реконструкции помещений кукольного театра.

Городской голова Калуги Константин Горобцов представил парламентариям информацию об итогах социально-экономического развития Калуги, работе по благоустройству дворов и общественных территорий, развитию улично-дорожной сети, строительству школ, детских садов и спортивных объектов.

Были озвучены и перспективные планы развития города.

В 2018 году в Калуге продолжатся работы по реконструкции автодороги на Правобережье до деревни Шопино, будет построена кольцевая развязка на Сиреневом бульваре. Продолжатся работы по благоустройству нового городского парка, во втором квартале этого года будет введена в эксплуатацию вторая очередь Государственного музея истории космонавтики, будет завершена реконструкция нового помещения для Калужского театра кукол. В текущем году планируется ввести в эксплуатацию школу на 1000 мест в микрорайоне «Веснушки». Начато строительства школы на 1000 мест на улице 65-летия Победы, которая примет школьников в 2019 году

Отчёт был принят.

«Все ветви власти Калуги работали конструктивно, — подчеркнул глава городского самоуправления Александр Иванов. — Благодаря плодотворному сотрудничеству депутатского корпуса, подразделений городской управы, территориальным общин и неравнодушных жителей нам удалось достичь конкретных успехов во многих сферах жизни города».

Глава городского самоуправления отметил, что Городская управа при поддержке депутатского корпуса проводит последовательную работу по благоустройству города, развитию спортивной и социальной инфраструктуры, повышению качества жизни калужан, развитию муниципальной экономики и модернизации сферы ЖКХ.

«Хочу подчеркнуть, что прошедший год был знаменательным для нашего города: впервые за долгое время в Калуге была открыта новая школа, рассчитанная на 1360 учеников, кроме того были введены в эксплуатацию два новых детских сада на Правобережье на 200 и 350 мест, — оценил итоги работы городских властей Александр Иванов. — Не оставлены без внимания и детские сады, построенные в 50−60 гг. прошлого века — уже третий год по предложению депутатов фракции «Единая Россия» на их ремонт выделяется более 20 миллионов рублей. Также важным событием прошедшего года стала реализация проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого была благоустроено 112 дворов и создан новый городской парк».

«Даже в непростой экономической ситуации все социальные обязательства были выполнены, а все поставленные задачи — решены, — отметила председатель комитета Городской думы по вопросам социального развития Марина Ставиская. — На протяжении многих лет бюджет города сохраняет социальную направленность, в прошедшем году на программы по развитию образования, культуры и спорта было направлено свыше 60% бюджетных средств. В социальной сфере не просто поддерживается стабильность, она стабильно развивается. В Калуге строятся школы, открываются новые детские сады, решена проблема с нехваткой мест в дошкольных учреждениях для детей от трёх до семи лет, появляются новые спортивные объекты. Системная работа в этом направлении будет продолжена: запланировано строительство детских садов в новых микрорайонах города, новой школы на Правобережье. Социальной сфере уделяется должное внимание, уверена, что и в дальнейшем её развитие останется одним из главных приоритетов городских властей».

«В прошедшем году было многое сделано в сфере благоустройства города, развития улично-дорожной сети и городской инфраструктуры, — рассказал председатель комитета по территориальному развитию города и городскому хозяйству Виктор Борсук. — В городе были построены новые дороги, велись масштабные ремонтные работы, в связи с этим, на мой взгляд, необходимо выделить дополнительные средства на мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Программа по обеспечению безопасности на дорогах города должна как минимум реализовываться параллельно с программой развития дорожной сети, а в идеале — опережающими темпами, ведь от этого зависит безопасность калужан».

Положительные результаты принесла реализация проекта по внедрению платного парковочного пространства, в 2018 году необходимо приступить ко второму этапу программы.

Конечно, есть и проблемы, городские коммунальные службы недостаточно оперативно вели работы по устранению последствий снегопада. В этом вопросе есть ещё над чем поработать, депутаты внесли ряд предложений по оптимизации работы: например по введению запрета на стоянку в центре города по чётным/нечётным дням».