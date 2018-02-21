Ярославль, 21 февраля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. Жители поселка Бурмакино в Некрасовском районе Ярославской области с переходом на обслуживание в единый расчетный центр — ЯрОблЕИРЦ — более полугода испытывают сложности с получением компенсаций за жилищно-коммунальные услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат думы Некрасовского муниципального района Владимир Литвин.

Pixabay.com Жители жалуются в прокуратуру

«В Бурмакино люди не получают материальную компенсацию за жилищно-коммунальные услуги. Это учителя, воспитатели, пенсионеры, другие категории — все, кто получал раньше компенсации через МУП ЖКХ «Бурмакино». Проблемы начались с июня прошлого года, как только состоялся переход поселка на обслуживание ЯрОблЕИРЦ. С тех пор началась неразбериха, и она не заканчивается. Основная масса пострадавших идет ко мне как к депутату с просьбой разобраться. Насколько я знаю, все жалобы и заявления направлены в прокуратуру Кировского района по тому адресу, где зарегистрирована эта организация. И в адрес губернатора люди писали письма, и районные власти обращались в правительство с просьбой навести порядок. Сейчас я буду готовить письмо на имя губернатора от имени депутатов районной думы о принятии мер и наведении порядка. Как пришел этот ЯрОблЕИРЦ — все пошло наперекосяк», — говорит депутат.

По его словам, в поселке зреет социальная напряженность. Понять людей можно — речь идет о весьма существенных для жителей муниципального района суммах .

«У кого-то сумма компенсации — тысяча рублей, у кого-то и побольше, а получают их частями. Даже мне, как имеющему льготу, начисляют 1320 рублей, а приходит из управления соцзащиты 420 рублей и то написано — «заработная плата». Что это такое? Должно быть — «компенсация за ЖКУ». Люди-то в неведении, все запутались», — поясняет Владимир Литвин.

В администрации Некрасовского района подтверждают: проблема действительно есть, жалоб от жителей довольно много.

«Неправильно идет начисление льгот от ЯрОблЕИРЦ. Они исправляют, конечно, в индивидуальном порядке работаем. Что уж у них там происходит, в чем причина — может быть, с программами связано, может, кадров не хватает. Индивидуально решаем, ведь люди-то к нам приходят, льготы мы не выплачиваем. А мы не выплачиваем, потому что нам не предоставляет их ЯрОблЕИРЦ, рассчитывают-то они. Много жалоб на то, что до них не дозвониться, а мы всегда доступны, и на телефонах, и так примем. Записываем данные граждан, отправляем в ЯрОблЕИРЦ — посмотрите еще раз, проверьте, все ли верно начислили. Они перепроверяли и делали в следующий месяц перерасчет. Льготников-то мы максимально отработали, все-таки это наша категория. А остальные? С ними ситуация могла остаться до сих пор нерешенная», — говорит начальник управления социальной поддержки населения и труда администрации Некрасовского муниципального района Светлана Маслова.

Она объясняет, что в декабре прошлого года был сделан максимальный перерасчет, но жалобы все равно остались.

В свете всего изложенного особенно тревожит информация о том, что если сейчас ЯрОблЕИРЦ обслуживает только поселок Бурмакино и выставляет квитанции за капитальный ремонт в районе, то с марта 2018 на обслуживание этой организации должен перейти весь Некрасовский район. Тогда число жалоб может вырасти в разы.

По словам самих жителей Бурмакино, они хотели бы вернуться на обслуживание МУП ЖКХ «Бурмакино». Однако эта организация все свои базы передала ЯрОблЕИРЦ, и с тех пор они, мягко говоря, устарели. Так что не факт, что не станет хуже — говорят в районной администрации.